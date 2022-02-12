新华社华盛顿2月12日电 题：美方须停止在贸易逆差问题上“甩锅”中国

新华社记者许缘

美国商务部日前公布的数据显示，2021年美国贸易逆差扩大至创纪录水平。一些美国官员和媒体将本国贸易失衡问题“甩锅”中国。炒作对华贸易逆差，表明美方不愿正视自身结构性问题，更加暴露出美式贸易霸凌的真面目。

从历史看，美国贸易逆差持续扩大，根源在于其经济结构变化。美国制造业数十年来持续衰落、服务业持续扩张，造成大量商品依赖进口。与此同时，美国政府对高科技企业及其产品实施出口管制，导致高科技产品长期出口受限。美国贸易逆差扩大，恰恰是其一系列自行选择、自我设限行为的结果。

滥用美元霸权是美国贸易逆差的一个重要推手。美国借助美元霸权，以较低成本进口商品和服务，不可避免维持一定贸易逆差。上世纪70年代布雷顿森林体系终结、美元与黄金脱钩后，美元霸权进一步失去制约。此后，美国推行扩张性货币政策和金融自由化，加剧资产泡沫，刺激了超前消费和过度借贷，导致贸易逆差不断攀升。近几十年来，美国家庭总体上维持高消费、低储蓄的消费习惯。正如耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇所言，美国贸易逆差扩大的重要原因是国内不断下跌的储蓄率。

对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉指出，一国总体对外贸易差额取决于自身宏观经济结构，而非贸易伙伴，这是最基本的经济学常识。美国贸易逆差增长，是美国自身需求的反映，而非受外部左右。

从现实看，当前在财政和货币政策双重刺激下，美国消费需求强劲升温，进口大幅增加；与此同时，全球经济整体复苏乏力，美国出口增长相对有限，难以抵消进口额的激增。双重因素加剧美国贸易逆差。

具体到对华贸易，一些东南亚经济体的对美出口受新冠疫情干扰，导致美国对中国产品的需求进一步扩大，同时美国制造业对华出口又因疫情尚未完全恢复。人们还注意到，自美国单方面挑起对华经贸摩擦以来，美国将大量中资企业列入出口管制清单，这进一步削减了美国对华出口。美方罔顾本国企业和消费者合理需求，出于政治目的强行干预美中正常经贸往来，扭曲了美中贸易关系，也导致贸易逆差不断扩大。解铃还须系铃人，缓解对华贸易逆差的办法，显然握在美方自己手中。

美方一直无视的一个重要事实是，近年来中国是美国服务贸易顺差的主要来源国。美国商务部数据显示，美国2021年在服务贸易方面的总顺差超过2300亿美元，其中对华服务贸易一直维持顺差。中国商务部《中国服务进口报告2020》显示，2019年，美国是中国第一大服务进口来源国，占中国服务进口的16.6%。

中方一向主张，对于两国经贸关系中的问题，中美双方应本着相互尊重、平等协商的精神妥善加以解决。在贸易逆差问题上“甩锅”中国，是不尊重历史和现实的贸易霸凌行径，无助于解决问题。美方应与中国相向而行，着眼共同利益，做大互利共赢“蛋糕”，推动中美经贸往来重回正轨。一个健康稳定的中美经贸关系才能造福于两国乃至世界人民。

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