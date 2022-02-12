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综合消息：“一个海洋”峰会高级别会议在法国举行 古特雷斯呼吁以切实行动保护海洋

2022年02月12日15:37 | 来源：新华网
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新华社北京2月12日电 综合新华社驻巴黎和联合国记者报道：“一个海洋”峰会高级别会议11日在法国西北部海滨城市布雷斯特举行，聚焦全球海洋保护和治理问题。联合国秘书长古特雷斯呼吁国际社会加大努力，以切实行动保护海洋免受气候危机的影响。

这次会议从保护及恢复海洋生态系统和促进可持续渔业发展、抗击污染、应对气候变化以及加强国际海洋治理四个方面，就海洋保护和治理凝聚共识并落实有关承诺，为今年在中国昆明举行的联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议，以及在葡萄牙举行的联合国海洋大会等创造条件。

古特雷斯通过视频致辞说，地球正面临气候恶化、生物多样性丧失和污染三重危机。作为全球最大的生态系统，海洋是地球上主要的热汇和碳汇，在调节气候、吸收人类活动产生的二氧化碳以及应对气候变化方面发挥着重要作用。

古特雷斯说，海水温度越来越高，酸性越来越强，极地冰层正在融化，全球气候模式正在改变，人类赖以生存的海洋生态系统正在遭受损失。人类必须做出调整、改变方向。

他强调，今年正值《联合国海洋法公约》开放签署40周年，国际社会亟需加强海洋保护方面的努力，有效开发利用海洋可再生能源，增进对海洋的科学研究。他表示，促进可持续的海洋经济发展需要全球合作和投资。

峰会倡议者、法国总统马克龙说，保护海洋是关乎全球生物多样性和气候变化问题的大事。人类需要在海洋开发、保护和治理方面做出明确而坚定的承诺。

联合国教科文组织总干事阿祖莱宣布，该组织致力于在2030年前完成全球至少80%的海床测绘地图，以进一步认识海洋。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟正利用破冰船和水下无人机等设备以及高性能计算等手段收集海洋数据。

与会代表重申愿以真诚合作和务实行动更好地保护和治理海洋。(参与记者：陈晨、王建刚)

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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