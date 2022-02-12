新华社基辅2月11日电（记者李东旭）乌克兰总统泽连斯基11日表示，乌方支持通过政治和外交手段解决乌东冲突，支持包括“诺曼底模式”四方会谈在内一切可行的谈判模式。

据乌克兰总统网站11日发布的消息，泽连斯基当天在视察乌东部哈尔科夫州期间与来访的欧洲安全与合作组织（欧安组织）轮值主席国波兰外交部长拉乌举行会晤。泽连斯基向拉乌介绍了乌克兰东部安全局势并表示，乌方已向欧安组织提交了旨在解决紧急人道主义问题的重要倡议。

另据乌总统网站消息，德国、法国、乌克兰和俄罗斯代表10日在柏林举行了今年以来第二次“诺曼底模式”四方会谈。各方在会谈中重申，愿意继续开展“诺曼底模式”会谈。乌克兰总统办公室主任叶尔马克在会谈期间阐述了乌方致力于通过政治和外交方式解决乌东冲突的立场。他表示，乌方将继续利用现有谈判模式，促进乌东和平进程。

叶尔马克当天在四方会谈后举行的记者会上表示，乌方希望尽快就释放乌东部被扣押人员、开放检查站等紧急人道主义问题展开谈判。他希望下一次乌克兰问题三方联络小组（俄罗斯、乌克兰、欧安组织）会议能推动上述问题的解决。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区爆发乌政府军和当地民间武装之间的大规模武装冲突。为解决冲突，俄罗斯、乌克兰、德国和法国领导人2014年6月在法国诺曼底举行磋商，开创了解决乌东问题的“诺曼底模式”四方会谈。经国际社会斡旋，乌克兰冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议。此后，乌东地区大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件时有发生。

近期，俄乌关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和武器装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

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