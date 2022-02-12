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英国十余年来首次报告拉沙热病例 已致1人死亡

2022年02月12日13:09 | 来源：新华网
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新华社伦敦2月11日电（记者郭爽）英国卫生安全局11日报告，该国发现3例拉沙热病例，其中一名患者死亡。这是英国十余年来首次发现拉沙热病例。

英国卫生安全局在一份声明中说，这3个病例来自东英格兰同一个家庭，并与近期西非旅行史有关。英国卫生安全局首席医疗顾问苏珊·霍普金斯说，拉沙热病例在英国很罕见，不容易发生人际传播，总体而言公众患病风险非常低。“我们正在联系感染患者确诊之前曾与他们有过密切接触的个人，以提供适当的评估、支持和建议。”

英国卫生安全局建议，在拉沙热患者接受治疗的医院，一些工作人员可能需要接受检测，并比正常情况下佩戴更多防护装备。

英国国民保健制度东英格兰分支机构11日宣布拉沙热病例的出现为“区域重大事件”。这是英国十余年来首次报告拉沙热病例。在此之前，英国从1980年以来一共报告了8例拉沙热病例，上次报告病例是在2009年。

拉沙热是一种由拉沙病毒引起的急性病毒性出血热，西非国家常出现疫情。病毒通过老鼠等啮齿动物排泄物及患者的血液和体液传播，潜伏期为6天到21天，主要症状为发烧、头痛、喉咙痛、咳嗽、腹泻等，严重时致人死亡。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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