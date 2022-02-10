新华社北京2月10日电 题：打压中国只会贻误美国“自救”

新华社记者韩冰

美国国会众议院日前通过的“2022年美国竞争法案”，果然依旧充斥着诋毁中国发展道路、粗暴干涉中国内政的内容，再次印证美国政界陷于动辄拿中国说事的偏执已难以自拔。

在美国政界，强行把美国国内议题与中国捆绑、企图借此遏制打压中国，已成为制定一系列法案和政策的习惯套路。推出美国基建法案，口口声声要以此“对抗中国”；为加强美国创新立法，声称是为“赢得与中国的竞争”；批准美国国防预算，不忘夹带“制衡中国”私货……这些政客群体的格局如此偏狭、目光这般短浅，实在悲哀。

美国想怎么提升自己的竞争力，是美国自己的事，但美政客却从遏制和打压中国的创新和发展上为自己找出路，再次暴露了美方霸权本性和霸道做派。近年来，美政客不择手段抹黑中国形象、不遗余力围堵中国高科技企业、拉小团伙妄图阻碍中国发展，“现代海盗”的丑陋面目早已世人皆知。美方为一己私利，肆意打压他国、破坏和平稳定的卑劣行径，在全球范围内不得人心。如今，一些美国政客继续罔顾中美关系大局，一步步企图将打压中国的错误主张以法律形式固化，竭力将中美关系引入冲突对抗的歧途，险恶居心值得高度警惕。世界有识之士当共同努力，不让卑劣成为卑劣者的通行证。

妄想通过对中国“卡脖子”、给中国“下绊子”，来提高所谓“美国竞争力”，只会贻误美国“自救”。当前，美国社会经济问题层出不穷，抗疫漏洞百出、财政负债累累、产业实力下滑、贫富差距扩大、种族歧视难消、暴力枪击频发，种种“美国病”暴露美国国家治理体系深层弊端，归根到底只能通过提高美国自身治理能力解决。美国众议院前议长金里奇等人也承认，美国的失败“不是中国的错”，美国必须审视自己的错误，进行制度性改革。新加坡学者马凯硕等人士早已指出，从团结抗疫到振兴经济，从改善基础设施到应对气候变化，美国最应该做的恰恰是和中国加强合作。美国的政客们该醒醒了：美国的敌人不是中国，而是自己。汲汲于打压中国，到头来只会落个木匠做枷——自作自受的下场。

中国的发展是为了让中国人民过上更好的生活。相互尊重、和平共处、合作共赢是新时期中美正确的相处之道。中美合则两利。美政客应端正心态，摒弃冷战思维和零和博弈，看清大势所趋和人心所向，以实际行动维护中美关系大局。

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