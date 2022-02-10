人民网约翰内斯堡2月10日电 （记者王磊）根据中国银行债券发行总体安排，中国银行约翰内斯堡分行在当地时间2月9日成功完成3亿美元绿色债券发行定价，此次发行为非洲中资金融机构首笔绿色债券，是中国银行丰富绿色金融产品体系、推动可持续发展的重要实践。

本次发行期限为3年，票面利率1.875%，是约翰内斯堡分行继2017年成功发行人民币“彩虹债”后，在非洲债务资本融资市场的又一突破。本次绿色债券在南非主权评级较低的情况下，约堡分行债项评级大幅突破主权“天花板”，体现了国际机构对中国银行信用的高度信心。

中国银行约翰内斯堡分行积极服务“双循环”大局，持续着力推动中南、中非经贸合作不断深化，努力践行“绿色发展”理念，积极担当社会责任，促进可持续发展。本次绿色债券的成功发行，使中国银行约翰内斯堡分行成为非洲中资金融机构绿色金融的先行者，下阶段将继续深化与当地机构的绿色伙伴关系，进一步加强对非洲地区优质绿色项目的支持，让绿色成为构建新时代中非命运共同体的底色，推动中非合作转型升级，不断增强可持续发展能力。

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