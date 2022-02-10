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普京：必须要求美国和北约对俄安全做出全面、有法律约束力的保障

2022年02月10日20:08 | 来源：新华网
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新华社莫斯科2月10日电（记者黄河）俄罗斯总统普京10日就俄“外交工作者日”向外交工作者和退休外交人员致贺电时表示，必须要求美国和北约对俄罗斯安全做出全面、有法律约束力的保障。

俄总统网站当日全文刊登了普京的贺电。他指出，当前全球局势日趋紧张，这无疑要求在维护战略安全和应对可能出现的威胁及挑战方面做出更多不懈的努力，首先必须要求美国及其北约盟友对俄罗斯的安全做出全面、有法律约束力的保障。

普京指出，为巩固国际法权威地位、维护联合国的核心协调作用、构建公正稳定的多极世界秩序而开展持续的、系统的工作，具有充分的现实意义。

2021年12月，俄外交部就与美国和其他西方国家开展安全保障对话发表声明，要求美国、北约就排除北约进一步东扩的可能提供法律保障。今年1月10日至13日，俄分别与美国、北约就上述安全保障建议开展对话，但未取得实质性成果。1月26日，美国和北约分别向俄方递交关于安全保障建议的书面答复。

根据2002年10月颁布的俄总统令，每年2月10日被确定为俄“外交工作者日”。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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