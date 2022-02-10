新华社洛杉矶2月9日电 综述：美军燃油泄漏事件引发夏威夷各界抗议

新华社记者黄恒

近日，美国夏威夷州各界和住在美军夏威夷基地的军属们展开各种活动，抗议美海军对夏威夷州一处地下油库航空燃油泄漏事故的处理方式，要求关闭这一对当地居民健康构成严重威胁的设施。

美国20世纪40年代初期在夏威夷建造了位于地下的红山散装燃料储存设施，里面有20个巨型油罐，每个油罐直径100英尺（约合30.5米），高250英尺，可容纳1250万加仑燃油。这些油罐又与长约4公里的地下管道相连，将燃料输送到美军珍珠港基地以及空军、陆军、海岸警卫队、海军陆战队和海军使用的舰船和飞机上。

美国媒体报道说，2014年，这一设施首次报告出现泄漏，此后又多次泄漏。去年11月感恩节前更是发生严重泄漏事故，估计有3000加仑遭航空燃油污染的水进入附近军营的公共供水系统。军人家庭很快抱怨家中自来水中有航空燃料的气味，到12月1日，检测显示当地小学用水已被污染，但美海军却发表声明说，这些水可以安全饮用。

去年底当地已有数百人在饮用受污染水后入院治疗，美海军不得不同意支付费用，并将4000多居民由家中转到酒店居住，其中大部分是军属。12月6日，夏威夷州卫生局下令海军暂停该设施运营，并清除油罐中现存所有燃料，但海军拒绝照做，并在州一级和联邦法院对州政府提起诉讼。法院判决军方败诉后，军方今年1月同意临时关闭该设施，但又在执行日前于2月2日突然变卦提起上诉。夏威夷当地媒体报道说，海军称需要这一设施照常运转以保护国家安全，因为该设施是美军在太平洋行动的“战略储备”。

8日，美国陆军军官阿曼达·法因特和海军军属杰米·西米克会见了国会代表，为受泄漏事件影响的家人和邻居们发声。他们要求：海军应说明污染物具体有哪些；海军应在全部检测完受污染社区住户家中饮用水系统后再让他们从酒店搬回，而不是仅检测10%住户；军方为受害人提供长期医疗服务。

目前，本案还在法庭悬而未决，但夏威夷居民、驻军家属、国会议员和环保组织都在推动关闭并彻底拆除这一设施。他们指出，泄漏事故造成的损失难以估量，今年夏天就可能导致当地不得不实施供水配给。夏威夷卫生局声明指出，海军方面“显然不准备履行其保护夏威夷人民和海军服役人员的责任”。

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