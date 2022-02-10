新华社北京2月10日电（记者伍岳）针对美方日前否认“星链”卫星两次危及中国空间站安全一事，外交部发言人赵立坚10日在例行记者会上表示，相关避碰事件中，中国在轨航天员面临着现实、紧迫的安全威胁，美方推卸责任、转移视线，并非航天大国应有的负责任态度。

据报道，美方在1月28日发给联合国外层空间事务办公室的照会中，否认了中国关于“星链”卫星两次危及中国空间站的说法，称“星链”卫星的活动没有达到既定的紧急碰撞标准的门槛，因此在任何一种情况下都不需要紧急通知。美方照会还称，中方在给联合国发出照会之前，并没有联系美方有关部门并表达有关“星链”卫星带来危险的担忧。

赵立坚在回答相关提问时表示，中方向联合国通报“星链”卫星危险接近中国空间站、威胁在轨航天员安全的有关情况，是履行《外空条约》第五条规定的国际义务。“相关避碰事件中，美国‘星链’卫星均处于连续轨道机动状态，机动策略和意图不明。中国在轨航天员面临着现实、紧迫的安全威胁。中方不得不采取预防性碰撞规避控制。”

赵立坚说，避碰事件发生后，中方主管部门多次尝试邮件联系美方，但均未收到回复。“如今，美方却以所谓‘紧急碰撞标准下限’推卸责任、转移视线，这并非一个航天大国应有的负责任态度。更何况，美方也无权单方面设定一个‘紧急碰撞标准下限’。”

赵立坚表示，《外空条约》第九条规定，各缔约国探索和利用外空应以合作和互助为原则；缔约国在外空的一切活动，都应妥善照顾其他缔约国的同等利益。

“中方已将空间站有关信息在联合国登记，并在网站发布中国空间站轨道根数。从维护中国航天员和空间站安全出发，中方愿同美方建立长效沟通机制，希望美方采取切实措施避免此类事件再次发生。中方也希望各国共同尊重以国际法为基础的外空国际体系，一道维护在轨航天员的生命安全和空间设施的安全稳定运行。”他说。

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