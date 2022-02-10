据报道，美方在1月28日发给联合国外层空间事务办公室的照会中，否认了中国关于星链卫星两次危及中国空间站的说法，称星链卫星的活动没有达到既定的紧急碰撞标准的门槛，因此在任何一种情况下都不需要紧急通知。美方照会还称，中方在给联合国发出照会之前，并没有联系美方有关部门并表达有关星链卫星带来危险的担忧。

对此，外交部发言人赵立坚2月10日在例行记者上答问时说，中方向联合国通报星链卫星危险接近中国空间站、威胁在轨航天员安全的有关情况，是履行《外空条约》第五条规定的国际义务。“相关避碰事件中，美国星链卫星均处于连续轨道机动状态，机动策略和意图不明。中国在轨航天员面临着现实、紧迫的安全威胁。中方不得不采取预防性碰撞规避控制。”

赵立坚说，避碰事件发生后，中方主管部门多次尝试邮件联系美方，但均未收到回复。如今，美方却以所谓“紧急碰撞标准下限”推卸责任、转移视线，这并非一个航天大国应有的负责任态度。更何况，美方也无权单方面设定一个“紧急碰撞标准下限”。

他说，《外空条约》第九条规定，各缔约国探索和利用外空应以合作和互助为原则；缔约国在外空的一切活动，都应妥善照顾其他缔约国的同等利益。中方已将空间站有关信息在联合国登记，并在网站发布中国空间站轨道根数。

“从维护中国航天员和空间站安全出发，中方愿同美方建立长效沟通机制，希望美方采取切实措施避免此类事件再次发生。中方也希望各国都共同尊重以国际法为基础的外空国际体系，一道维护在轨航天员的生命安全和空间设施的安全稳定运行。”赵立坚说。（记者伍岳）

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