新华社德黑兰2月9日电 （国际观察）伊核谈判“临门一脚”能否实现突破

新华社记者高文成 王守宝

伊朗核问题全面协议相关方8日在奥地利首都维也纳重启关于美伊恢复履约问题的第八轮谈判。本轮谈判2021年12月27日开始，今年1月底暂停。

分析人士指出，从各方表态看，恢复履约谈判已进入最后冲刺的关键阶段。谈判有取得突破的可能，但依然面临困难，尤其需要造成当前僵局的始作俑者美国拿出更多实际行动。

冲刺阶段

最近，有关伊核协议谈判进入最后阶段的言论不绝于耳，尽快就恢复履约达成协议已成为多方共识。

美国有线电视新闻网9日援引多名美政府官员的话说，美政府认为必须在2月底前“挽救”伊核协议。其中一名美政府高官称：“我们真的已处在最后阶段。”

伊朗外长阿卜杜拉希扬8日与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话时说，伊朗坚决寻求并准备尽快在其利益和权利框架内达成一份“好的协议”。

俄罗斯谈判代表、俄常驻维也纳联合国代表乌里扬诺夫日前接受俄《生意人报》采访时说，尽管还有几处需要磋商，但最终文件已在起草，“我们距离终点只有五分钟路程”。

欧盟对外行动署副秘书长莫拉在社交媒体上说，为重回伊核协议，各方应展现妥协精神，争取迅速结束谈判。德国总理朔尔茨日前接受美国媒体采访时也表示，现在已到“决定性时刻”。

积极信号

在谈判“最后阶段”来临之时，美方也释放了积极信号。本月4日，美国政府宣布恢复对部分伊朗民用核项目的制裁豁免，称此举有助于推动伊核谈判。这一举动得到伊方肯定。

此外，在美方同意下，韩国政府于1月用韩方因美国制裁而冻结的伊朗资金缴纳了伊朗的联合国会费1800万美元。

清华大学国际与地区研究院伊朗问题专家刘岚雨认为，这些举措可以被视为美方的诚意表达。目前关于谈判的正面表态已经增多，透露出积极信号，而实际举措也在推动谈判朝良性方向进行。

上海外国语大学中东研究所教授范鸿达也表示，现在谈判已进入最后也是最艰难的阶段。结合各方公开表态来看，尽管还面临困难，但整体谈判前景“比较乐观”，美伊都展现出积极态度。

阻力仍存

按照美国有线电视新闻网的报道，美方希望尽快达成协议，主要是因为担心伊朗核计划在短期内实现突破，想通过达成协议限制伊朗发展核能力。

然而，由于美国之前单方面退出伊核协议，美方即便释放了积极信号也很难换取伊朗的完全信任。阿卜杜拉希扬在肯定美方上述举动的同时认为这还“不够”,并指出如果西方没有实际举措，谈判就不会取得快速进展。伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆哈尼在社交媒体上直言，对伊朗来说，真实、有效、可验证的经济利益是达成协议的必要条件，如果美方仅做出解除制裁的“姿态”，伊方认为这种举动不具“建设性”。

伊朗塔斯尼姆通讯社7日援引熟悉谈判的消息人士的话说，伊朗已就伊核谈判做出政治决策，“主要障碍是美国缺乏政治决策”。

范鸿达指出，虽然美国政府在解除对伊制裁方面采取了一些积极姿态，但一些国会议员要求与伊朗达成的协议必须经过国会审查，否则将阻止新协议实施。他们甚至威胁，一旦拜登总统任期结束，美国将再次退出伊核协议。

对于美国国内在推进伊核谈判上的立场不一，沙姆哈尼9日在社交媒体上表示，美国政府不能通过侵犯伊朗的合法权利为其内部纠纷买单。

分析人士认为，美方如真心希望早日达成协议，就需要采取切实行动把解除制裁落到实处，取信于伊朗和国际社会。但鉴于当前美国国内政治极化严重，拜登政府能否做出这样的政治决断仍是个问题。

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