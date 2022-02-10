新华社北京2月10日电 韩国总统选举倒计时一个月之际，多家民意调查机构9日发布的结果显示，人气最高的“两强”候选人支持率不相上下。这预示着这场“对决”将相当激烈。

韩国总统选举定于3月9日举行。执政党共同民主党总统候选人、前京畿道知事李在明被视为现任总统文在寅的热门“接班人”，他的主要竞争对手是最大在野党国民力量党总统候选人、前检察总长尹锡悦。

1月19日，在韩国首尔，游客在雪中游览景福宫。（新华社记者王益亮摄）

此外，国民之党总统候选人安哲秀和正义党候选人沈相奵等人也参加角逐，但两人的支持率远低于李在明和尹锡悦。

一项最新民调结果显示，尹锡悦支持率为36.1%，李在明为31.6%，差距在民调误差范围内。安哲秀以10%的支持率排名第三，沈相奵以3%的支持率排名第四。

被问及谁会赢得总统选举时，47.9%的受调查者选择尹锡悦，39.7%的人选择李在明。52.8%的调查对象表示希望通过这届总统选举实现执政党更迭，35.5%的人希望共同民主党继续执政。

另一项民调显示，如果同为在野党阵营的尹锡悦与安哲秀联手，两人将“稳赢”李在明。如果联手后在野党阵营推选尹锡悦为单一候选人，他的支持率为44.8%，高于李在明的39.5%；如果推选安哲秀为单一候选人，他将获得45.6%的支持率，同样超过李在明的35.9%。

2021年12月17日在韩国首尔东大门设计广场拍摄的“首尔之光”灯光秀。（新华社记者王益亮摄）

按韩国媒体说法，尹锡悦与安哲秀是否“联手抗李”，成为这届总统选举的最大变数。

韩国《中央日报》9日报道，尹锡悦谈及这一话题时表示，他不愿与安哲秀团队举行长时间谈判，但不排除两人“迅速结盟”。他说：“如果我们彼此信任，一致同意（寻求）实现政权更迭，那可能用不了10分钟喝杯咖啡就能谈拢。”

安哲秀则坚称无意与尹锡悦合作。他9日晚些时候告诉媒体记者：“我认为这不是10分钟能谈好的事。这种说法让我感到困扰，他可能有些自说自话。”

按韩国媒体说法，如果两人决定合作，在野党阵营可能在以下几个关键时间节点前对外宣布：一是2月13日和14日候选人登记日，二是2月28日选票印刷日，三是3月4日和5日“事前投票”日。（张旌）

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