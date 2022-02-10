新华社北京2月10日电 美国太空探索技术公司表示，由于遭遇地磁暴，该公司本月3日发射的49颗“星链”卫星中有多达40颗于次日损毁。据信这是单次地磁暴对卫星造成的最大规模破坏。

图为2018年2月22日，在美国加利福尼亚州范登堡空军基地，美国私企太空探索技术公司的“猎鹰9”火箭发射升空。这枚火箭除将一颗西班牙卫星送入轨道外，还将该公司卫星互联网项目首批原型卫星送入太空，为搭建“星链”做准备。（新华社发，美国太空探索技术公司供图）

挽救未果

太空探索技术公司官方网站8日发布更新消息说，该公司3日按惯例把49颗“星链”卫星发射到比预定轨道高度低一些的轨道，准备对这些卫星做初步检测后，将它们送入位于地面上方210公里的预定轨道。

“不幸的是”，太空探索技术公司说，4日发生的一场地磁暴对这些卫星造成严重影响，使卫星所在区域的大气变暖，密度增加，大气阻力比以往发射时的水平增加高达50%。

“星链”团队随后控制卫星进入安全飞行模式，让卫星“侧身”飞行，以降低大气阻力。不过，大部分卫星进入安全模式后一直无法恢复到正常模式，因此“多达40颗卫星将重新进入或已经重新进入地球大气层”。

太空探索技术公司说，脱轨卫星与其他卫星相撞的风险为“零”，重新进入大气层后会燃烧殆尽，不会有碎片留在太空或有残骸落到地面。

忽视警告？

据路透社报道，这批“星链”卫星发射前，美国太空天气预报中心曾预测可能发生地磁暴。该中心先前警告，1月29日探测到一次强烈太阳耀斑活动，抛射出的物质和能量最早可能在2月1日到达地球，引发的地磁暴可能持续到2月3日。

图为2018年2月22日，在美国加利福尼亚州范登堡空军基地，美国私企太空探索技术公司的“猎鹰9”火箭发射升空。（新华社发，美国太空探索技术公司供图）

耀斑是太阳大气局部区域突然变亮的活动现象，会伴随产生剧烈增强的电磁辐射、太阳质子事件（大量高能带电粒子流）和日冕物质抛射。这些活动喷射的物质和能量到达近地空间后，会强烈扰动地球磁层、电离层和高层大气，引发地磁暴。

哈佛-史密森天体物理学中心专家乔纳森·麦克道尔认为，地磁暴这次对卫星造成的破坏是单次最大规模破坏，也是首次因大气密度增加对卫星造成大规模破坏。

麦克道尔说，不清楚是地磁暴引发的大气阻力增加超过了卫星设计承受极限，还是太空探索技术公司错误认为卫星可以承受这样的阻力。他说，从太空探索技术公司的表述看，他们没有预计到必须应对这样的大气阻力，“仿佛没有关注太空天气预报”。

美国有线电视新闻网援引美国太空天气预报中心项目协调员比尔·默塔的话说，负责卫星发射的人员通常会在发射前密切关注太空天气，不过，不同的公司判断太空天气是否会影响发射的标准不同。

太空探索技术公司尚未回应媒体关于公司在发射前对太空天气评估的相关询问。

损失未知

此次事件造成的经济损失尚不清楚。太空探索技术公司没有披露过“星链”卫星造价。据美国有线电视新闻网报道，公司总裁格温·肖特韦尔2019年曾说，每颗卫星造价远低于100万美元。

据路透社报道，“星链”项目先前计划2019年至2024年期间向太空发射1.2万颗低空轨道卫星，搭建网络提供互联网服务，后把计划发射数量增加到约3万颗。

太空探索技术公司首席执行官埃隆·马斯克1月15日在社交媒体发文说，“星链”项目已有近1500颗正在工作的卫星，另有272颗卫星正在向预定轨道行进。

“星链”卫星到达预定轨道前要在较低高度的轨道接受初步检测，如果暴露问题，会在地面控制人员操作下重新进入地球大气层并在这个过程中燃烧殆尽，以免干扰其他卫星。太空探索技术公司说，很少发生卫星到这个阶段才暴露出问题，安排这一步骤的目的是以防万一。（欧飒）

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