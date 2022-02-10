新华社伦敦2月9日电 特写：疫情中断一切，但我们继续追逐梦想——太阳马戏团重返欧洲舞台

新华社记者郭爽

钴蓝色舞台大灯扫亮赫赤色观众座椅、碧色巨幅水幕从高空垂落至蓝靛色地面、橘红色曼妙身影疾飞高翔，投影在象牙色环形剧院墙壁……两年前因新冠疫情被迫落幕的光影杂技表演“Luzia”在新的一年重返英国皇家阿尔伯特音乐厅剧场，著名的太阳马戏团终于将“挑战地球引力”的表演再次送上欧洲舞台。

但一切已与两年前大不同：“空中飞人”戴着口罩，幽默的“小丑”不再走近观众，剧院内杀菌洗手液随处可见，民众入场观演也增加了相关防疫程序。

现在，“我们表演时必须戴口罩，但事实上，有时戴着口罩会很危险，比如跳起来有可能会遮住我们的眼睛。疫情之前，我们常常与观众互动，但现在出于安全考虑，我们不得不取消。”已在太阳马戏团演出超过13年的中国籍演员李岩日前接受新华社记者采访时说。

新冠疫情重创剧院演出行业。2021年年末，新冠变异病毒奥密克戎毒株的出现和飞速传播又带来新一次的巨大冲击。对世界三大马戏团之一的太阳马戏团来自世界各地的表演者来说，疫情期间的生活则更为不易。李岩对记者说：“疫情中断了每个人原有的生活，一些人开始离开，一些人暂时离开了圈子，我们甚至无法继续在剧场进行日常训练或彩排。”

李岩的家乡在中国辽宁沈阳。这位33岁的年轻人说，疫情前每年他都会回国探亲，但疫情暴发后就没有回去过，由于无法继续演出，只能与妻子暂居在保加利亚。

两年前，因新冠疫情暴发而被迫中断的剧目正是杂技表演“Luzia”，今年1月太阳马戏团在欧洲恢复演出该剧。能够继续“讲述”这一故事，让来自全世界的表演者“格外兴奋”。

“我们都希望能继续用表演激励人们，无论发生什么。”他说。为参加Luzia演出，李岩告诉记者，他已在暂居地附近的健身中心艰苦训练了4个月。

“Luzia”结合了西班牙语单词“luz”（光）和“lluvia”（雨），旨在通过光影和令人惊叹的杂技表演，带观众领略一个结合梦想与现实的墨西哥。虽然讲述的是墨西哥的天气、色彩和文化，但这一剧目也融合了中国的文化元素。

“我们尝试用中国的元素去描述另一种文化。”李岩告诉记者。接受记者采访的时候，李岩正在准备当天钻圈和爬竿的排练。“这两项表演都是来自中国的项目，钻圈表现的是疾冲的蜂鸟，而爬竿则描述着丛林中穿梭的蜥蜴。”他说。

“无论发生什么，我们都会继续追逐自己的梦想，因为这就是我们，这是我们的生活，是我们的热情所在。”他说：“我相信我们没有人完全停止表演，我也一直在坚持训练，因为我知道，疫情总会过去，我一定会重返舞台。”

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