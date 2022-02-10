新华社伦敦2月9日电 综述：持续高通胀加剧英国家庭财务危机

新华社记者黄泽民

英国消费者价格指数连月来居高不下，屡破纪录。英国中央银行英格兰银行日前表示，英国通胀率将持续上行，并在4月达到7.25%的峰值。物价飞涨导致英国民众生活水平不断下降。

英国零售商协会日前发布的报告显示，1月英国零售商品价格同比涨幅升至1.5%，为2012年12月以来新高。英国零售商协会首席执行官海伦·迪金森表示，随着大宗商品价格与运输成本等持续上涨，未来零售商品价格不断攀升局面仍无法避免。

“舆观”民意调查公司日前发布的报告显示，超过八成英国民众关注能源开支和食品杂货价格上涨，超过四成受访者表示今年家庭财务状况或将恶化。

持续高通胀之下，低收入家庭首当其冲。英国全国经济与社会研究所日前表示，本轮通胀的主要原因是燃料和食品价格上涨，通胀将加剧不平等现象。

英国能源市场监管机构天然气和电力市场办公室本月3日宣布，能源价格上限将从4月起上涨54%，影响约2200万客户，每户英国家庭仅此一项每年需多支付693英镑。

英国智库决议基金会研究员亚当·科利特表示，英国政府并未针对低收入家庭出台专门措施，能源账单超过总预算10%的家庭数量将翻倍。

考虑到英国劳动力市场紧张，且有迹象表明高通胀将更持久，英格兰银行3日宣布将基准利率从0.25%上调至0.5%。

分析人士普遍认为，英国央行近期可能再次加息。英国工业联合会经济学家阿尔佩什·帕莱贾表示，未来几个月通胀压力将持续存在，英国央行近期可能再次收紧货币政策。

万神殿宏观经济学研究公司预测，基准利率将逐步上升，并在5月升至1.0%。凯投国际宏观经济咨询公司表示，今年年底前基准利率或将升至1.25%，明年或将进一步小幅提升。

英国商会经济研究负责人苏伦·蒂鲁表示，英国央行正寻求控制通胀，但能源成本高涨和供应链危机持续是本轮高通胀的诱因，加息发挥效果有限。

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