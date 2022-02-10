新华社北京2月10日电 2月10日，国家主席习近平致电土耳其总统埃尔多安，就埃尔多安总统夫妇感染新冠病毒致以慰问。

习近平表示，得知总统先生和埃米奈女士感染新冠病毒，我和夫人彭丽媛谨向你和埃米奈女士表示诚挚的慰问，望你们早日康复。中方将继续坚定支持土方抗击疫情。我高度重视中土关系发展，愿同埃尔多安总统先生一道努力，推动中土战略合作关系不断迈上新台阶。

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