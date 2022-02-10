人民网东京2月10日电 （李沐航）北京冬奥会正在进行，各国运动员在赛场挥洒汗水的同时也在收获着奖牌和喜悦。北京冬奥会的场馆设计、软硬件配置乃至人文关怀，让全世界看到了一场绿色、低碳、现代且温暖的冰雪体育盛宴。

在记者席上手捧热咖啡的外国记者。图片来源：《日刊体育》

日本媒体对举办中国冬奥会开幕式的国家体育场“鸟巢”的设计赞许不已。《日刊体育》报记者三须一纪称，“鸟巢”与曾举办东京奥运会开幕式的国立竞技场相比，“这里更好”。据三须一纪介绍，“鸟巢”的记者休息室成为开幕式正式开始前记者们的避风港。这里不仅提供咖啡、红茶的无限畅饮，还有小点心和泡面等可以免费享用。

颁奖仪式上“冰墩墩”成功抢镜

冬奥会吉祥物“冰墩墩”吸引着从各国选手到媒体的目光，“圈粉”无数日本网友，成为北京冬奥会上一道独特的靓丽风景。

2月5日，北京冬奥会自由式滑雪男子雪上技巧在云顶滑雪场举行。经过三轮角逐，瑞典选手瓦尔特·瓦尔贝里以83.23分获得冠军，加拿大的卫冕冠军迈克尔·金斯伯里以82.18分拿到亚军，24岁的日本选手堀岛行真以81.48分位列季军。

24岁的日本选手堀岛行真取得北京冬奥会自由式滑雪男子雪上技巧项目季军。图片来源：电视节目视频截图

这是日本代表团在本届冬季奥运会上摘得的首块奖牌。领奖台上，堀岛行真手中抱的北京冬季奥运会吉祥物 “冰墩墩”引起日本民众热议。

在网络平台，有日本网友看到堀岛行真领取奖牌的照片后留言：“恭喜堀岛选手获得铜牌！但是，颁奖仪式上的熊猫是？” “堀岛选手手里捧的熊猫好可爱！” “熊猫真可爱，是在颁奖仪式上领到的吧。”

“冰墩墩”成功抢镜，在日本国内，知道“冰墩墩”的网友也纷纷留言：“想要‘冰墩墩’的玩偶” “太可爱了，‘冰墩墩’！” “这是北京冬季奥运会的吉祥物，叫‘冰墩墩’，我好想要啊！”

日媒纷纷报道“冰墩墩”

日本电视台主持人辻冈义堂与众多“冰墩墩”合影。图片来源：日本电视台推特

在这些粉丝中，最出名的要算日本电视台主持人辻冈义堂了。他是“冰墩墩”的忠实粉丝，在日本早间新闻节目中着重介绍了“冰墩墩”。辻冈义堂展示、介绍“冰墩墩”，及云采访“冰墩墩”设计师的新闻也在中日两国广泛传播。

日本电视台主持人辻冈义堂在直播间进行连线采访。图片来源：日本电视台推特

日本电视台主持人辻冈义堂展示各类“冰墩墩”纪念品。图片来源：日本电视台推特

辻冈义堂与“冰墩墩”的故事在日本网络平台引起热议。日本网友纷纷留言表示：“辻冈主播应该是日本人中最喜欢“冰墩墩”的了吧” “辻冈主播在中国的微博上也很活跃啊” “托辻冈主播的福，我也对‘冰墩墩’不可自拔了”。

日本电视台主持人辻冈义堂与“冰墩墩”在日本电视台早间节目亲密互动。图片来源：日本电视台视频截图

另外，辻冈义堂还专门邀请“冰墩墩”参加了日本电视台现场直播的晨间节目，全程亲密互动，现场秀起了“恩爱”。

包括读卖新闻、每日新闻、西日本新闻、东京电视台等在内的日本各大主流媒体也纷纷对“冰墩墩”推出相关报道。

东京电视台体育频道主持人介绍北京冬季奥运会吉祥物“冰墩墩”。图片来源：东京电视台体育频道视频截图

在日本，被“冰墩墩”圈粉的当地民众仍在不断增加着。

(责编：崔译戈、常红)