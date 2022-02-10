新华社联合国2月9日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军9日呼吁安理会和国际社会密切关注“东伊运/突厥斯坦伊斯兰党”这一持续活跃和不断发展的恐怖威胁，切断其同极端组织“伊斯兰国”的连结，铲除其滋生祸患的空间。

张军在当天举行的恐怖行为威胁国际和平与安全问题安理会公开会上说，“伊斯兰国”持续从“东伊运/突厥斯坦伊斯兰党”中招募人员，中方对此深表关切。“东伊运”是安理会1267委员会认定的恐怖组织，曾在中国新疆地区制造多起惨无人道的恐怖袭击，造成大量无辜民众伤亡。近年来，该组织在中亚、南亚、中东等地区流窜发展。相关报告指出，叙利亚境内有1000至3000名“东伊运/突厥斯坦伊斯兰党”作战人员，他们不仅在当地发动袭击，还招募、训练和派遣恐怖分子到中亚国家和中国境内实施恐袭。中方要求安理会和国际社会密切关注“这一持续活跃和不断发展的恐怖威胁”。

在谈到全力遏制恐怖主义新一轮回潮时，张军表示，“伊斯兰国”在伊拉克、叙利亚、利比亚等地区仍然很活跃，并在非洲多个地区加速蔓延。在阿富汗，外国部队撤出导致安全形势出现真空，为恐怖势力趁乱坐大提供了可乘之机。中方期待塔利班将相关反恐承诺落到实处，防止阿富汗再次成为恐怖分子的聚集地。中方支持国际社会继续协调行动，打击一切形式的恐怖主义。

关于平民保护，张军强调，在反恐行动中应遵守国际法，坚守保护平民的底线。他呼吁有关国家在反恐行动中把保护平民放在优先位置。

在谈到帮助非洲国家加强反恐能力建设时，张军说，中方始终致力于为非洲反恐前沿国家能力建设提供支持，这是中国-联合国和平与发展基金的重点资助领域。中方已资助联合国反恐办、安理会反恐执行局实施多个项目，为非洲相关国家进行反恐培训，提供反恐教材和特殊反恐设备，举办跨境反恐合作研讨会等。

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