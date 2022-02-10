人民网里约热内卢2月9日电 （记者吴杰）《浙江舞韵—江南风格舞蹈展演》云演出自2月2日起由中国驻哥伦比亚使馆携手浙江省文旅厅在使馆“脸书”官方账号平台推出后，当地媒体纷纷推介、点赞。加勒比国际戏剧节、“哥伦比亚音乐舞蹈之乡”伊瓦格市和“萨尔萨舞蹈之乡”卡利市市政府等纷纷致函，诚邀其参演今年当地“中国文化节”开幕式演出。

演出为哥伦比亚“欢乐春节”中国文化月再添一抹亮色，成为中国壬寅虎年春节、北京冬奥会及中哥建交42周年系列庆典活动中的又一个中国特色节目。

《浙江舞韵——江南风格舞蹈展演》演出剧照。中国驻哥伦比亚大使馆供图

时长近一个小时的云演出包含了浙江音乐学院舞蹈团队近几年创编的9个优秀节目，具有豁达、富足、细腻、柔婉的浓郁中国江南地域特色。这些舞蹈节目屡获殊荣，演出题材丰富，《祀歌》呈现良渚文化，《溯·跃》讴歌浙江文化基因中的弄潮精神，《山哈女》描绘出山烟渺渺的畲族生活画卷，群舞作品《白纻舞·在水一方》则呈现了《诗经·蒹葭》中的诗词意境。

(责编：崔译戈、常红)