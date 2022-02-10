印度《公民报》2月7日文章，原题：印度玩华盛顿的那套“四方安全对话”游戏 外交部长苏杰生决定在北京冬奥会期间与其他“四方安全对话（QUAD）”国家官员凑到一块儿的举动令人震惊。此举可能会产生不愉快的后果。中国认为QUAD是一个以美国为首的小集团，其目标是“遏制”中国。

傻瓜都知道中国把举办冬奥会视为极其重要的时刻。而这正是美国抹黑北京冬奥会的原因。美国人是糟糕的失败者。他们感到无能为力，因为中国不可阻挡地向前迈进，而美国不可逆转地衰落。恐慌和仇恨与强烈的嫉妒和无助交织在一起。但这跟印度有什么关系呢？

印度最初做得不错，没有加入美国牵头的抵制北京冬奥会的行动。但当华盛顿提出2月9日在亚太地区举行四国部长级会议的想法时，印度“调整了”其原则立场。显然，德里没有人想到要问华盛顿：“为什么是2月9日？为什么不在2月20日（冬奥会闭幕）之后？”

坦率地说，即将于本周三举行的四国部长级会议，是美国精心策划的一个小伎俩，目的是在冬奥期间挑衅北京。

现在，“四方安全对话”的遏制目标不只是中国，华盛顿的印太战略准备推进其对中国和俄罗斯的“双重遏制”。乘坐“四方安全对话”马车的印度领导人应该知道，他们正不知不觉被拖入美国对中俄的双重遏制之中。

无论如何，令人震惊的是，印度加入了美国的阵营。而现在恰恰是边境紧张局势出现缓和迹象的时候，印中两国都希望为进一步谈判营造更好的气氛。

这不正是历史的重演吗？——美国出于自身利益而破坏印中对话，而印度此前拒绝这种尝试。这反过来又引发了负面的情绪，成为那些希望将印度绑在美国马车上的人的借口。

在局势不定的当前，德国如何理性和成熟地处理与俄罗斯的困难关系提供了一些新的思路。事实上，德俄关系远比印度与任何邻国的关系都要痛苦和复杂。然而，德国国防部长反对将“北溪-2”项目与德俄在乌克兰问题上的分歧联系起来的企图。同样，柏林拒绝了希望德国向乌克兰提供武器的呼吁。

这就是德国人和印度人的重要区别。在我们国家，军国主义舆论倾向受到政府的积极鼓励。奇怪的是，印度反对派也不断嘲笑政府对中国不够强硬，而中国是一个比印度强大数倍的大国。

印度反对派政治人物并非文盲，他们只是说出了选民的想法——即使自己明白其中的利害关系。可以肯定的是，印度外长参加上述会议的决定会得到国内大众的叫好，但他肯定知道这将损害边境会谈的好势头。可悲的是，印度在这一切中是个输家。（作者M·K·巴德拉库马曾任印度驻外大使，陈俊安译）

(责编：王禹蘅、徐祥丽)