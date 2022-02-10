新华社北京2月9日电（记者王君宝 王妍）日本电视台记者辻岗义堂对“冰墩墩”的狂热喜爱，使他近日在中日两国走红。新华社记者9日独家对话被称为“义墩墩”的辻岗义堂，“热情”“了不起”是他对中国最深刻的印象。

日本电视台记者辻岗义堂接受采访中。新华社记者王妍摄

一段电视出镜报道时，展示自己数个“冰墩墩”徽章的举动，让辻岗义堂“出圈”，连会场工作人员扮演的“冰墩墩”公仔他也没放过，看到真人大小的“冰墩墩”憨态可掬地走过来，辻岗义堂追着合影，开心溢于言表。

“坐飞机来中国时，我的羽绒服落在了飞机上，在取完行李坐上大巴的时候，就看到了‘冰墩墩’，一下就被吸引住了，忘记了寒冷。”辻岗义堂说。

之后便发生了他出镜时展示“冰墩墩”徽章的一幕。“我买了数不过来的‘冰墩墩’产品，看到的都买了，徽章、笔袋、包、衣服等等，很难说最喜欢哪一个。”辻岗义堂说，日本人也很关注北京冬奥会，现在许多朋友想让他带“冰墩墩”礼品。

辻岗义堂的意外走红，也让他收获了许多中国人的关注。“很多人看到我后找我合影，大家还一个一个来问，中国人很有礼貌。”这是辻岗义堂第一次来中国，这几天他感受到了中国人的乐观、开朗和热情。

日本电视台记者辻岗义堂接受采访中。新华社记者王妍摄

在去场馆的路上，辻岗义堂也领略到了中国的地大物博。“我坐高铁去张家口，窗外风景一望无垠，还能看到长城，中国在这样的环境中举办赛事，很有意义。”辻岗义堂说，他的前辈曾报道过2008年北京奥运会，能成为“双奥之城”，他觉得北京很了不起。

除了“冰墩墩”，辻岗义堂也关注赛事，尤其是花样滑冰、冰球等项目，他也希望中国队能在之后的比赛中取得好成绩。

辻岗义堂1986年出生，按照中国习俗今年是他的本命年。“北京烤鸭、天安门这些我都想体验，真的很希望能够尽快再来中国，好好看一看。”辻岗义堂说。

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