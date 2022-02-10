美国警察对非洲裔暴力执法事件屡见不鲜，近日，美国明尼苏达州明尼阿波利斯市警察入室打死非洲裔男子阿米尔·洛克事件又受到关注，引发抗议。当地时间8日，明尼阿波利斯市和圣保罗市等地的抗议活动仍在持续。

阿米尔·洛克就是这次被警察开枪打死的非洲裔男子。当天，有很多年轻的面孔参加了这次的抗议活动。他们手持“保护年轻非洲裔的生命”等标语，表达不满和愤怒。

活动组织者：一次又一次，非洲裔年轻人在这个国家被谋杀，我们要传达的信息是保护年轻的非洲裔，我们是人，我们也要活着，我们也有希望和梦想。

活动组织方希望为阿米尔·洛克寻求公平正义，对相关人员问责，要求政府作出真正改变。2月2日，明尼阿波利斯市警方在一座公寓执行所谓“不敲门搜查”任务时，开枪打死22岁非洲裔男子阿米尔·洛克。警方起初称洛克是“嫌疑人”，且用枪“指向警察”，但随后改口，称没有把洛克列为嫌疑人。相关视频截图也显示，洛克的枪口当时并未指向警察，手指没有放在扳机上。洛克的家人还强调，洛克是合法持枪者。（文章来源：央视新闻客户端）

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