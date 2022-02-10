人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

美国一非洲裔男子遭警察射杀 抗议持续：我们是人 也要活着

2022年02月10日08:59 | 来源：　　
小字号

美国警察对非洲裔暴力执法事件屡见不鲜，近日，美国明尼苏达州明尼阿波利斯市警察入室打死非洲裔男子阿米尔·洛克事件又受到关注，引发抗议。当地时间8日，明尼阿波利斯市和圣保罗市等地的抗议活动仍在持续。

阿米尔·洛克就是这次被警察开枪打死的非洲裔男子。当天，有很多年轻的面孔参加了这次的抗议活动。他们手持“保护年轻非洲裔的生命”等标语，表达不满和愤怒。

活动组织者：一次又一次，非洲裔年轻人在这个国家被谋杀，我们要传达的信息是保护年轻的非洲裔，我们是人，我们也要活着，我们也有希望和梦想。

活动组织方希望为阿米尔·洛克寻求公平正义，对相关人员问责，要求政府作出真正改变。2月2日，明尼阿波利斯市警方在一座公寓执行所谓“不敲门搜查”任务时，开枪打死22岁非洲裔男子阿米尔·洛克。警方起初称洛克是“嫌疑人”，且用枪“指向警察”，但随后改口，称没有把洛克列为嫌疑人。相关视频截图也显示，洛克的枪口当时并未指向警察，手指没有放在扳机上。洛克的家人还强调，洛克是合法持枪者。（文章来源：央视新闻客户端）

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部