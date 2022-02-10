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通讯：中企承建塞内加尔方久尼大桥让当地“过河难”成为历史

2022年02月10日08:23 | 来源：新华网
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　　新华社达喀尔2月9日电 通讯：中企承建塞内加尔方久尼大桥让当地“过河难”成为历史

　　新华社记者王子正

　　“我们期盼已久的这座大桥终于开通了！”对于塞内加尔方久尼市居民迪奥普来说，新年最开心的事就是方久尼大桥正式开通。

　　日前，历经三年多紧张施工，塞内加尔方久尼大桥正式开通。该项目是“塞内加尔振兴计划”中优先重大项目之一，也是中方积极落实中非“十大合作计划”的具体体现。

　　方久尼大桥位于塞内加尔法蒂克大区方久尼省方久尼市，横跨萨卢姆河。大桥建成前，人们过河需要乘独木舟，车辆过河则需等待至少1小时，才能挤上一艘很小的混装船，人员货物往来极为不便。

　　“大桥开通前，我们过河很不方便，大桥的建成大大缩短了通勤时间。”迪奥普对记者说。

　　看着眼前开通的大桥，方久尼省省长助理恩迪亚耶深有感触：“以前坐渡船过河至少要一小时到一个半小时，现在几分钟就可以过桥。这座桥确实带来了方便，让我们节省了大量时间。”

　　中铁七局武汉公司方久尼大桥项目部经理陈绪仁介绍，萨卢姆河河床地质复杂，桥墩深基坑施工时遇到多个技术难题。另外大桥地处高温地区，日间施工期间气温常在45摄氏度以上。面对种种困难，中方员工迎难而上，解决了一个又一个难题。

　　随着大桥的开通，“过河难”对当地居民来说已经成为历史。作为塞内加尔最长的桥梁，方久尼大桥成为连接塞内加尔南北方的主干道之一，也是前往邻国的重要交通节点。恩迪亚耶说，这座大桥不仅对塞内加尔有重要意义，也是中非友谊与合作的完美诠释。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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