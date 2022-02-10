新华社拉姆安拉2月9日电（记者李碧念）巴勒斯坦解放组织（巴解组织）中央委员会9日决定，终止履行巴解组织和巴民族权力机构在与以色列签署的各项协议中的义务。

巴解组织中央委员会9日在结束第31次会议后发表声明说，鉴于以色列坚持加速没收巴勒斯坦土地、持续违反双方签署的协议，巴解组织中央委员会决定，终止履行巴解组织和巴民族权力机构在与以色列签署的各项协议中的义务。

声明说，以色列“在试图阻挠巴勒斯坦人民根据具有国际合法性的决议在其土地上实现独立与主权”。巴解组织中央委员会决定暂停承认以色列国，直到以色列承认建立在1967年边界基础上、以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国，并停止修建定居点。

声明说，巴方还决定暂停与以方进行一切形式的安全协调，并拒绝以方提出的作为永久和平替代方案的经济和平项目和建立信任措施等。

巴解组织中央委员会6日开始在约旦河西岸城市拉姆安拉召开第31次会议，共7个政治派别出席。这是巴解组织中央委员会近4年来首次召开会议，讨论巴勒斯坦面临的困境、与以色列的关系等议题。

巴解组织是国际承认的巴勒斯坦人民唯一合法代表，其中央委员会是巴解组织全国委员会与巴解组织执行委员会之间的一个监督机构，负责监督执行委员会执行全国委员会的决议和巴解组织的方针政策。在全国委员会闭会期间，由中央委员会指导巴解组织工作。

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