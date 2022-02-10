本报记者 贾平凡

2月4日，美国政府宣布恢复对伊朗部分民用核项目的制裁豁免，称此举有助于推动伊核问题全面协议相关方谈判。对此，伊朗外交部发言人哈提卜扎德当地时间2月5日表示，美国应该做的是从所有的维度解除对伊朗的制裁，包括核相关制裁，美国最近的行动是不够的。分析人士认为，伊核谈判能否迎来突破，仍有待观察。

美国做出让步姿态

路透社援引美国国务院提交给国会的一份报告报道称，豁免伊朗部分民用核项目不仅有助于“促进讨论以达成协议”，而且“符合美国核不扩散及核安全利益”、有利于“限制伊朗核活动”。

多家外媒报道称，美国恢复对伊朗部分民用核项目的制裁豁免后，外国企业可以继续参与伊朗核项目，有利于确保伊方核活动用于民用目的。

复旦大学中东研究中心主任孙德刚对本报表示，美国此举的主要目的有三个：一是向伊朗发出信号，鼓励伊朗走民用核能开发的道路；二是作出一种姿态，体现出美方在伊朗核问题谈判中的“善意”，将皮球踢给伊朗，如果伊朗拒绝，则称后者没有诚意；三是美国与伊朗的核谈判此前是间接进行的。中国和英国参与了伊朗阿拉克重水反应堆改造项目，俄罗斯参与了福尔道核设施改造项目。美国恢复对伊朗部分民用核项目的制裁豁免，有助于赢得中、俄、英等谈判“中间人”的支持。

伊朗期待更多“善意”

据伊朗迈赫尔通讯社报道，2月5日，伊朗外长阿卜杜拉希扬表示，美国必须在伊朗核问题全面协议相关方谈判中切实展现“善意”。“善意”必须是实实在在的行动，宣布解除部分对伊制裁可以被视为美方谈论的“善意”，但仅停留在纸面上还不够。伊核协议相关方特别是西方国家应就兑现协议承诺作出“必要保证”，这是伊核谈判的“一个关键和基本问题”。

伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆哈尼表示，对伊朗来说，真实、有效和可验证的经济利益是达成协议的必要条件。仅作出解除制裁的姿态，不被认为具有“建设性”。

“伊朗的表态体现出莱希政府捍卫国家利益的坚定决心。伊朗不接受美方的威胁，不畏惧美国追加对伊朗制裁。”孙德刚认为，虽然美方警告称，留给伊朗的时间不多了，但伊朗强调，是伊朗留给美国的时间不多了。因为伊朗已经将铀浓缩丰度提高至60%，而且近年来改善了与中、俄、欧洲国家的关系，掌握一定的谈判主动权。

谈判核心分歧难弥

2015年7月，伊朗与美、英、法、俄、中、德达成伊核协议。2018年5月，美国单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，美国间接参与谈判。

“伊核谈判的核心分歧点难以弥合。”孙德刚表示，伊朗要求美国取消所有对伊制裁，且保证不再退出伊朗核协议。而美国不仅要求伊朗停止核活动，还要求伊朗停止弹道导弹试验以及不得干涉伊朗邻国事务等，满足所有条件后才能取消对伊朗的制裁，但不是取消对伊朗的全部制裁。

“今年2月是伊核谈判的关键时间，能否取得重大突破，主要在于美伊双方领导人的政治决断。”孙德刚分析，无论是拜登政府还是莱希政府，在国内都面临强硬派和保守主义势力的阻挠。如果本月中下旬能够达成阶段性成果，将有助于美伊关系改善和整个海湾地区局势的缓和；如果不能达成阶段性成果，伊朗核问题将常态化，中东地区的热点问题如也门问题、伊拉克问题、叙利亚问题也将难以解决。

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