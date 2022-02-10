严 瑜

万物复苏之际，中俄元首的“新春之会”为两国关系注入更多生机活力。

从2019年两国关系定位提升为“新时代中俄全面战略协作伙伴关系”，到2021年《中俄睦邻友好合作条约》续签，再到2022年两国元首跨越8年实现“冬奥之约”——中俄关系这列快车疾驰向前，正处于历史上的最好时期。

中俄关系为什么这么好？因为两国元首共同规划蓝图，亲自定向领航。2013年以来，习近平主席与普京总统常来常往，互动频密，无论是交往次数还是交流深度、广度、温度上，在大国领导人之间都绝无仅有。2019年6月，习近平主席接受俄罗斯塔斯社、《俄罗斯报》联合采访时，一语道明与普京总统的“友谊秘诀”：“我们相互尊重、坦诚相待，彼此理解、相互信任。我们对当前世界大势看法相近，在治理国家方面理念相通，肩负两国各自发展振兴的历史责任。最重要的是，我们对中俄关系的战略意义有高度一致的认识，对推动两国关系持续深入发展怀有共同的决心和愿望。”在两国元首引领下，中俄关系焕发勃勃生机，树立了大国战略互信的典范、邻国互利合作的典范、新型国际关系的典范。

中俄关系为什么这么好？因为两国世代友好初心不变，合作共赢目标不变。近年来，从能源到基础设施，从通信到航空航天，中俄合作“上天入地”，全面开花，传统领域和新兴领域齐头并进，合作质量和合作体量同步提升。推动务实合作，中俄不尚空谈，坚决行动，而且是高能、高效地行动。2021年，中俄双边贸易额首次突破1400亿美元大关，再创历史新高。目前，两国已制定货物和服务贸易高质量发展路线图，为实现两国元首确立的2024年双边贸易额突破2000亿美元目标增添了新抓手。

中俄关系为什么这么好？因为两国矢志不渝深化背靠背战略协作，肩并肩维护国际公平正义。面对深刻复杂演变的国际形势，中俄坚定支持彼此维护本国核心利益，政治和战略互信日益巩固，始终保持双边关系稳健前行。同时，两国积极参与全球治理体系改革和建设，共同践行真正的多边主义，守护真正的民主精神，为团结国际社会共克时艰、维护国际公平正义发挥中流砥柱的作用。在此次会晤中，两国元首就共同关心的国际和地区热点问题深入对表，一致同意在抗击疫情、提振经济、应对气候变化等国际社会急难愁盼的问题上展现大国胸怀，拿出大国作为。

如今，中俄关系已经成为互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高的一对大国关系，为两国民众带来巨大福祉，也为世界和平稳定注入强大正能量。中俄友好、和平与发展委员会发布的《2021年中俄关系社会民意调查报告》显示，超过91%的俄罗斯受访者和超过98%的中国受访者对进一步深化中俄关系充满信心和期待。72.6%的俄罗斯受访者和87%的中国受访者认为，中俄应该进一步加强全面战略协作。由此可见，中俄友好深入人心，深得人心。

一年之计在于春。相信中俄元首此次“新春之会”后，中俄关系将更加成熟稳定，中俄友谊将更加坚实牢固！

(责编：岳弘彬、牛镛)