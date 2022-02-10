本报记者 杨 晔

走进越南首都河内市河东郡万福村，竹林掩映，绿水环绕，古色古香。

这里是越南全国闻名的丝绸村，拥有历史悠久的丝绸产业。目前，全村60%的人从事丝绸生产，有3条丝绸街、100余家商户、1000余台织机。万福村每年出产丝绸面料约300万平方米，年产值270亿越南盾（1美元约合2.27万越南盾）。

阮秋娥是土生土长的万福村人，多年来一直经营着自己的“云霓”丝绸工坊。她告诉本报记者，为了向外界宣传推广万福村的丝绸，政府不仅组织展会和推荐订单，还与行业协会一起，帮助商户开设网店，拓宽销售渠道，适应消费者的购物习惯。为保证产品质量，行业协会也对部分原料和生产工艺做出具体要求和规定。

据介绍，对于传承和推动丝绸工艺发展有突出贡献的商户和个人，越南政府会给予表彰和奖励，并在生产经营方面提供减免税费等政策优惠。此外，有关机构还邀请专家学者帮村里搜集文化史料，组织服装设计专业师生前来学习制丝的传统技法。很多青年设计师从传统丝绸图案中获取灵感并应用在新产品中，进一步丰富了万福村丝绸的图案设计。

在越南，像万福村这样被专业机构认定的传统工艺村庄有1000余个。2018年，越南政府启动“一村社一产品”计划，对具有独特农业经济发展潜力的村庄和地区制定相应扶持政策，在旅游宣介、市场推广和政策优惠等方面给予支持。截至2020年，“一村社一产品”已包括2491个门类4451项产品。

“3T农场柑橘”是越南著名原产地农产品，2019年入选“一村社一产品”计划。“3T农场柑橘”品牌创始人武氏乐翠说，该品牌已在近10个省市设立销售门店，并成功研制出柑橘果酒、柑橘饼干、柑橘果酱和柑橘茶等产品，经济效益不断提升，带动了当地农民特别是少数民族妇女的脱贫。

据越南农民协会主席梁国团介绍，截至2021年11月，全国共有超过200万户农民接受了电商技能培训，近5万类农产品实现网上销售，农产品销售渠道不断拓展。很多传统工艺村庄还通过挖掘发展潜力、开发多样化旅游产品，成为热门“打卡地”。例如，万福村之前主要靠生产和销售丝绸制品为主要收入，近年来又通过组织养蚕、取丝、缫丝、染色等文创体验活动，延长了产业链条，让游客们可以更加深入地了解丝绸文化。

（本报河内2月9日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月10日 17 版）

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