本报雅加达2月9日电 （记者徐伟）印度尼西亚中央统计局7日公布数据显示，印尼2021年国内生产总值（GDP）同比增长3.69%，相比前一年萎缩2.07%的经济表现有了明显改善。数据显示，印尼去年第四季度GDP同比增长5.02%，超过去年第三季度3.51%的增幅。

印尼中央统计局局长尤沃诺在当天举行的新闻发布会上说，全球大宗商品价格去年第四季度上涨提振印尼出口。此外，随着新冠肺炎疫情防控措施逐步放松，印尼第四季度经济活动有所恢复、政府支出增幅较大，助力经济快速恢复。

印尼财政部财政政策局局长菲比里奥表示，疫情蔓延势头得到遏制、有效的财政刺激政策以及各部门之间的良好协作，成为支撑印尼经济持续复苏的重要前提。其中，制造业、建筑业、批发与零售业、通信业等出现较快增长，宾馆和餐饮服务、运输与仓储产业大幅回升。

印尼央行2月7日在一份声明中表示，在新冠疫苗接种进程提速、经济活动逐步恢复以及政府和相关机构推出经济刺激计划等因素影响下，印尼2022年经济预计将实现更快增长。

《 人民日报 》（ 2022年02月10日 17 版）

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