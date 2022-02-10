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数字技术助力埃及考古研究

本报记者  沈小晓
2022年02月10日05:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　X射线技术、CT扫描、组合3D视图……近日，埃及考古学家首次以数字化方式“解封”了古埃及法老阿蒙霍特普一世的木乃伊，并公布其面部特征、年龄等相关信息。项目主要负责人、开罗大学医学院放射学教授萨哈尔·萨利姆说，得益于数字技术的进步，考古研究取得了更进一步的重大发现。

　　近年来，数字技术在埃及考古领域的应用越来越普遍。“扫描金字塔”是埃及旅游和文物部、开罗大学以及法国有关机构于2015年合作开展的一项考古项目。考古人员运用射线照相、红外热成像、摄影测量法、3D扫描重建和无人机等现代技术和设备，研究和测量了多座金字塔的内部构造，以检测是否存在未知的内部结构，从而进一步了解金字塔的施工过程和技术。除此之外，探索水下古城的远洋机器人、重现古代生活的声音数字技术、展现虚拟社区的VR（虚拟现实）技术、揭示木乃伊原型健康状况的蛋白质分析技术、揭示古代雕像本色的成像技术等数字装备和科技，也在其他考古项目中得到应用。

　　在文物保护方面，数字技术同样发挥着重要作用。位于卢克索的门纳墓拥有3500年历史，为加大保护力度，工作人员运用拉曼光谱法、比色法等无接触测量技术，制作出高分辨率的平面图，帮助考古学家、艺术史学家进行深入研究。在埃及帝王谷，工作人员使用传感器全天候收集各类环境参数，如温度、湿度、气压、风速和风向、降雨量和太阳辐射等，以实时监测山谷的地质状况。

　　埃及政府对数字化考古给予大力支持。2020年11月，埃及旅游和文物部与通信和信息技术部签署协议，积极推进考古和文物保护领域的数字基础设施建设，包括开发考古技术、建立考古遗址和旅游景点的地图管理系统项目等。

　　中国与埃及在考古领域，特别是数字技术应用方面展开了积极交流与合作。2018年10月，中国社会科学院考古研究所与埃及旅游和文物部签署《中埃卢克索孟图神庙联合考古项目协议》，组建中埃联合考古队。联合考古项目埃方领队萨基尔表示，中国拥有遥感技术、三维成像技术、室内科技考古等先进的考古技术，以及深谙埃及象形文字的专家，有力保障了考古项目的推进。“埃中开展考古合作潜力巨大。”

　　（本报开罗2月9日电）


　　《 人民日报 》（ 2022年02月10日 17 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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