本报记者 邵世均

“中国市场对巴西至关重要，对华贸易为巴西经济发展注入巨大动力。”巴西金砖国家政策研究中心研究员保罗·罗贝尔近日接受本报记者采访时表示，受益于来自中国的强劲需求，巴西外贸出口稳步恢复。巴中贸易为巴西应对疫情冲击、加速经济复苏提供了重要助力。

罗贝尔说，作为西半球和东半球两个最大的发展中国家，巴中两国在许多方面相似：国土面积大、人口数量多、文化丰富多样。农业和矿业是巴西的支柱产业，资源禀赋与中国市场需求高度契合。中国对巴出口以工业制成品为主，近年来高科技产品形成新趋势，双边经贸互补性强。

“面对新冠肺炎疫情冲击，巴中贸易保持稳定，近两年逆势上扬。”罗贝尔援引巴西经济部外贸局今年1月初公布的数据表示，巴西去年贸易顺差达610亿美元；中国仍为巴西最大贸易伙伴，双边贸易额同比增长30.9%，其中巴西对华出口涨幅达28%。他还援引智库的研究表示，未来中国将继续保持巴西最重要的贸易伙伴地位，“巴中经贸合作展现强劲韧性”。

罗贝尔曾受邀访问上海，这段经历给他留下了极为深刻的印象。“在上海的见闻让我理解了中国的发展奇迹。”罗贝尔说，上海是一座富有活力的城市，拥有先进的基础设施、高度国际化的城市规划设计、发达的移动支付，为发展中国家的城市建设提供有益借鉴。“这正是巴西人民需要和渴望的。”

“近年来，越来越多中国企业进入巴西市场，极大激发了巴西基建、交通、农业、电力等行业活力，创造了数万个就业岗位。”罗贝尔说，中国已成为巴西主要投资来源国，同时也是对巴投资增速最快的国家之一。疫情没有阻碍中国企业的步伐，近两年来，中方在基建、新能源、农业等领域对巴投资有所扩大，预计来自中国的投资未来将继续增加。

罗贝尔强调，巴方将从中国企业的投资中获得实实在在的好处。“巴方期待在基建方面与中方深化合作。更多中国高新技术企业在巴投资，也有助于巴方在相关领域加强与前者的交流对话，推动巴西本土的技术进步和科技创新。”

新年伊始，中国与巴西海关“经认证的经营者”（AEO）互认安排正式实施，两国AEO企业货物将享受对方海关实施的通关便利措施，从而降低贸易成本。罗贝尔认为，中国经济保持稳定健康发展，巴西也在积极推动经济复苏，相信巴中全面战略伙伴关系将为两国乃至全球发展与稳定贡献更多正能量。

（本报巴西利亚2月9日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月10日 17 版）

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