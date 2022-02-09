新华社布鲁塞尔2月9日电（国际观察）欧方密集外交能否缓解乌克兰危机

新华社记者李骥志 唐霁 顾梓峄

德国总理朔尔茨、波兰总统杜达、法国总统马克龙8日晚在德国柏林举行会晤，讨论乌克兰局势。三方在会后强调应与俄罗斯保持对话，避免欧洲陷入战争。

分析人士认为，最近一段时期，包括德、法领导人在内的欧洲国家政要频繁出访，积极斡旋乌克兰危机，乌紧张局势短期内“降温”的可能性不断增加。此番努力也愈发凸显出欧洲国家与美国在乌克兰问题上的分歧，美对俄的强硬立场仍然是解决乌克兰危机的重大障碍。

斡旋接连不断

德、法两国政要近期为缓和乌局势进行了密集的外交活动。马克龙7日访问莫斯科，与俄罗斯总统普京举行会谈。次日，他又前往访基辅会见乌克兰总统泽连斯基。朔尔茨7日在华盛顿与美国总统拜登会晤，重点讨论了乌克兰问题。德国外长贝尔伯克7日和8日访问乌克兰，这是她一个月内第二次访乌。

据媒体报道，马克龙在会见泽连斯基后表示，明斯克协议是缓和局势和通向持久和平的重要途径，乌方在会谈中确认愿意执行该协议。他还说，在日前与普京会谈中，俄方也确认愿意继续执行该协议。

马克龙指出，他对乌克兰危机的缓和持乐观态度，接下来的几天将是决定性的。他还透露说，已向普京提供了“具体的安全保证”。

分析人士认为，从最新情况看，欧洲方面的外交努力有望在一定程度上缓解乌克兰的紧张局势。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利8日在接受美国媒体采访时表示，他对乌局势持谨慎乐观态度，马克龙访俄没有“带来奇迹”，但“缓和了局势”。博雷利说：“只要人们坐在桌前对话，就有希望不陷入军事对抗。”

近期，乌俄关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和武器装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

欧美分歧不小

欧洲各国在军事上长期依赖美国，在安全事务上难以掌握话语权。但在经历美国窃听欧洲盟友、仓促从阿富汗撤军、抢走法国潜艇出口订单等一系列事件后，越来越多欧洲人认定美国靠不住，欧盟战略自主意愿不断增强。

自去年年底以来，美国和北约持续渲染俄乌之间的战争风险。欧洲方面认为，军事冲突会引发一系列令欧洲难以承受的后果，因此主张通过对话来缓和紧张局势。

1月中旬的美俄对话、北约-俄罗斯理事会会议、欧安组织会议三场涉及乌局势的对话，欧盟都未受邀参加，这让欧盟很受伤。博雷利多次表示，欧盟在涉及欧洲安全的谈判桌上没有一席之地，这是不可接受的。

分析人士指出，从1月底法、德、俄、乌重启“诺曼底模式”四方会谈，到最近欧洲政要的穿梭外交，一系列动作表明欧洲正在涉及本地区安全的问题上努力寻求更多主动权。

马克龙在与普京会晤后表示，没有俄罗斯的安全，就没有欧洲的安全。法国《费加罗报》认为，马克龙迈出了大胆的一步，他从俄方视角出发，承认了俄安全要求的合法性。

博雷利对马克龙的说法表示赞同。他认为，俄罗斯并非想要入侵乌克兰，而是要求建立新的欧洲安全机制，这种关切应该被考虑。

博弈或长期化

欧洲国家的积极斡旋无疑有助于乌克兰紧张局势的缓解，但从中长期看，如果美国和北约不改变对俄强硬态度，乌克兰危机依然难以得到根本解决。

有分析人士指出，美方夸大战争威胁的一个重要考量是试图以此挑拨俄欧关系，增加欧洲国家对美军事依赖，因此在乌克兰问题上不会轻易善罢甘休。

俄罗斯科学院欧洲研究所所长葛罗米柯说，对于准备竞选连任的马克龙和上任不久的朔尔茨而言，近期的一系列外交活动更多是出于国内政治考量，主要是为证明他们积极参与了重要国际政治进程，同时彰显欧盟的战略自主权。俄罗斯认为，不应高估欧洲在乌克兰问题上的作用，当前，更需要关注的是美国方面的行动。

俄罗斯智库“瓦尔代”国际辩论俱乐部项目主任博尔达切夫认为，未来俄美之间在乌克兰问题上的外交与军事博弈仍将持续，乌克兰危机可能逐渐变成一种持续紧张的状态。在此情况下，俄方将在外交和军事层面同时开展工作，把与西方进行外交周旋、对乌施加影响以及在边境附近举行军事演习相结合，这很可能成为俄罗斯外交政策的常态。（参与记者：耿鹏宇）

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