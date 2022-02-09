新华社莫斯科2月9日电（记者李奥 泽连科夫）俄罗斯高等经济大学欧洲与国际综合研究中心主任瓦西里·卡申日前在接受新华社记者专访时表示，俄罗斯和中国当前的协作非常紧密，期待今后双方将在多个新领域开展合作。

卡申表示，俄中两国在本月初发表的《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明》强调在多个领域加强协作，就当前重要国际问题相互支持。俄中合作没有禁区，联合声明再次为深化双边合作提供了有效动力，今后双方将在多个新领域开展合作。

卡申认为，在当前深刻复杂演变的国际形势下，俄中两国会进一步加强探索双边合作潜力，努力推动双边合作更加多样化，尤其是要大力提升科技和教育等领域的合作，进一步推动开展工业及科技领域的联合项目，鼓励市场开放和面向对方及第三方国家市场的联合生产。

卡申说，此外，俄中双方将不断作出努力，推动加强“一带一路”倡议与欧亚经济联盟对接。

卡申强调，俄中两国具有根本的契合点。双方均根据本国人民意愿选择自身发展道路，同时反对一些国家将己方原则、政治意识形态与价值观强加于他国。俄中共同秉持这一立场，不仅有助于加深彼此合作，也有助于两国同其他发展中国家开展高效合作。

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