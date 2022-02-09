新华社莫斯科2月9日电 综述：中俄携手奏响维护全球稳定与发展强音

新华社记者黄河

2月4日下午，中国国家主席习近平同来华访问并出席北京冬奥会开幕式的俄罗斯总统普京举行会谈。两国元首的“冬奥之约”“新春之会”为中俄关系注入更多生机活力。多位俄罗斯专家认为，在两国元首战略引领下，俄中关系全方位向前发展，两国携手奏响维护全球稳定与发展强音。

两国元首就中俄关系以及事关国际战略安全稳定的一系列重大问题深入充分交换了意见，双方发表《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明》。俄罗斯高等经济大学欧洲与国际综合研究中心专家瓦西里·卡申认为，在两国元首战略引领下，俄中合作不断向前发展，元首外交为推动俄中两国交往、推进各层级合作注入关键力量。

卡申表示，双方发表的联合声明是对此前一系列文件的延续和发展。两国当前的协作非常紧密，联合声明再次为深化双边合作提供了有效动力。

在两国元首的战略引领下，中俄充分发挥双边关系政治优势，全方位务实合作取得丰硕成果。从能源到基础设施，从通信到航空航天，双方合作质量和体量不断攀升。2021年，中俄双边贸易额突破1400亿美元，增长超过35%，再创历史新高。俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫评论说，俄中关系稳步前行，双方政治对话不断加强，经贸合作持续发展，两国在重大国际问题上相互支持，在国际事务中密切协调配合。

面对全球发展难题，中俄两国携手并肩，呼吁尊重各国发展利益。中俄积极推进共建“一带一路”与欧亚经济联盟对接，在应对气候变化、保护生物多样性、抗击新冠疫情等方面积极开展富有成效的双、多边合作。中俄两国积极参与世界贸易组织改革，在二十国集团、金砖国家、上海合作组织、亚太经合组织等多边框架下推动务实合作，合力应对全球性挑战。

面对深刻复杂演变的国际形势，中俄矢志不渝深化背靠背战略协作，肩并肩维护国际公平正义。卡申表示，双方在联合声明中强调诸多要点，致力于从多个领域加强协作，在重要国际问题上相互支持。

俄罗斯国际事务理事会专家丹尼尔·博奇科夫表示，俄中两国在重要问题上相互支持，在国际事务中积极协调立场，体现了两国关系的高水平和高度的政治互信。

谈到俄中双边合作发展前景，卡申表示，俄中两国会进一步加强探索双边合作潜力，努力推动双边合作更加多样化，尤其是要大力提升科技和教育等领域的合作，进一步推动开展工业及科技领域的联合项目。此外，俄中双方将不断作出努力，推动加强“一带一路”倡议与欧亚经济联盟对接。（参与记者：李奥、陈嫱、泽连科夫）

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