人民网首尔2月9日电 （记者马菲）中国驻韩国大使馆发言人9日就韩方质疑北京冬奥会短道速滑裁判阐明立场。

发言人表示，我们注意到，近日韩国体育代表团和部分媒体质疑北京冬奥会短道速滑比赛存在“不公正判罚”。这本是技术性问题，应由专业权威机构予以评判。但一些韩国媒体和政客将矛头指向中国政府和整个北京冬奥会，甚至煽动反华情绪，毒化了两国国民间的感情，引起中国网民的反击。我们对此不得不表示严重关切，阐明严正立场。

发言人指出，冬奥会是竞技比赛，专业性和技术性极强，每个项目都有明确的规则、标准和章程。短道速滑是一项危险性较高、容易出现争议的项目，为最大限度保障参赛运动员安全，提高比赛公平公正性，国际滑联不断修改、完善和细化比赛规则。北京冬奥会短道速滑项目就是根据国际滑联最新修订规则进行的。本次短道速滑项目英国籍裁判长彼得·沃斯先生曾担任过包括平昌冬奥会在内的三届冬奥会短道赛事裁判长，具有权威性。对于韩方有关质疑，国际滑联日前已发表正式声明，详细介绍了评判细则和事实依据。

“我想强调的是，冬奥会是国际体育盛会，每项比赛的裁判均由国际奥委会和国际体育联合会挑选，任何一个国家或政府都无权干涉。”发言人表示，在新冠疫情全球肆虐的背景下，中国政府为保障冬奥会成功举办付出了大量艰辛努力，为各国运动员提供一个安全、公平、公正的比赛环境，确保各项赛事简约、精彩，但绝不会影响和干涉比赛的结果。韩国个别媒体和政客臆测“冬奥会存在黑幕”，妄称“中国政府和体育部门应该反省”，极不负责，我们对此绝不能接受。

发言人强调称，竞技运动都有输赢，我们理解韩国民众的心情。本届冬奥会，近3000名运动员在五环旗下同场竞技，共享体育运动带来的欢乐与激情。这才是奥林匹克运动的真正魅力所在，才是奥林匹克“更高、更快、更强——更团结”的精神所在。希望包括韩国在内的各国运动员都能在冬奥赛场上绽放风采、超越自我，为国际社会注入更多“团结的力量”。我们对各国运动员取得的佳绩都表示衷心祝贺。

发言人指出，中韩建交30年来，两国关系取得了令人瞩目的成就，极大促进了两国的发展，也为两国人民带来了实实在在的利益，值得倍加珍惜。两国人民间的友好感情更是双方共同的宝贵财富，绝不能因为某些情绪化的言行而受到伤害。中方将继续为促进两国关系和两国人民间的友好感情做出积极努力。希望并相信韩国朋友们能相向而行。

(责编：苏缨翔、吴成良)