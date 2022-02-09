新华社北京2月9日电 题：透过“冰墩墩”，感受可爱的中国

新华社记者高文成

《“我必须有一个！”吉祥物商品受到争抢》《从领奖台到观众看台，冬奥会吉祥物“冰墩墩”无处不在》……英国路透社、美国有线电视新闻网等外媒近日不约而同报道北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”的走红。“冰墩墩”不仅在国内引爆购买热潮，导致“一墩难求”，也打动了世界各国民众的心，成为海外朋友关注冬奥、感知中国的最新纽带。

“冰墩墩”何以“征服”世界？“‘冰墩墩’可爱幽默，充满了正能量”“‘冰墩墩’看起来就像一只大熊猫刚刚在雪地里打过滚，看起来十分有趣”……包括国际奥委会奥运会部执行主任杜比等海内外人士如此表示。

“冰墩墩”的设计将憨态可掬的中国“国宝”大熊猫形象与冰晶外壳相结合，体现了冬季冰雪运动和现代科技的特点。它将活泼与敦厚融为一体，令人感受到纯洁和力量，象征着冬奥会运动员坚韧的意志和鼓舞人心的奥林匹克精神，体现了拥抱创新和未来等时代价值。“冰墩墩”身上展现的美好品质，引起了中外共通的情感共鸣。

“冰墩墩”以体现中国美学的造型设计赢得人心，展现的也是中国文化的独特魅力。不仅是冬奥会吉祥物“冰墩墩”“雪容融”，整个北京冬奥会在诸多场合展现出的中国文化风采，都给海内外观众留下深刻印象。从开幕式上诗画交融的二十四节气倒计时、充满中国美学意趣的“黄河之水天上来”等场景，到冬奥会会徽、奖牌、场馆等系列设计，无不体现出中国文化的深厚底蕴和拥抱时代的创新精神。民族的就是世界的，中国文化的雅致与亲和，在润物无声中呈现在世界面前。

“冰墩墩”走红的背后，是一个给世界带来信心和鼓舞的中国。在疫情挑战下，中国如期献上一场简约、安全、精彩的奥运盛会，选手们得以尽情绽放运动风采，各国体育迷们可以尽情分享观赛欢乐。在疫情的阴霾下，这样的欢乐已经久违。“冰墩墩”走红的背后，是一个促进世界和谐与团结的中国。美国运动员特莎·莫德为冬奥志愿者们的热心而感动落泪，很多运动员说“非常享受和感谢在中国遇到的一切”。无论是举办北京冬奥会，还是携手各方抗疫，中国始终如一推动世界各国合作发展，始终致力于共同进步。

可爱的“冰墩墩”，是可爱中国的一个缩影。通过冬奥会，世界各国愈发感受到一个传统与现代水乳交融的中国，一个自立自强同时又热情拥抱世界的中国，一个更加坚定自信、从容大气的中国。衷心希望，以冬奥会为契机，更多的外国朋友走近中国，感知真实中国，增进彼此了解，携手迈向未来。

(责编：苏缨翔、杨牧)