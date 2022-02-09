张汨汨

新华社北京2月9日电（记者张汨汨）国防部新闻发言人吴谦9日就美对台军售回答记者提问。

有记者问，据报道，美国防部国防安全合作局2月7日宣布，美方已批准向台湾出售价值约1亿美元的“爱国者”导弹防御系统设备和服务。请问对此有何评论？

吴谦指出，美国向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，粗暴干涉中国内政，损害中国主权和安全利益，破坏中美两国两军关系，危害台海地区和平稳定，中方对此表示强烈不满和坚决反对，向美方提出严正交涉。

吴谦说，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中方强烈要求美方立即撤销上述对台军售计划，停止美台军事联系，停止向“台独”分裂势力发出错误信号，以免给中美两国两军关系和台海和平稳定造成严重后果。

吴谦强调，台湾前途在于国家统一，台湾安全靠的是一个中国原则下两岸同胞的共同努力，而绝不是美国售台武器。中国人民解放军将采取一切必要措施，坚定捍卫国家主权和领土完整，坚决挫败任何形式的外部势力干涉和“台独”分裂图谋，持续推进祖国统一进程。

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