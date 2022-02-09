苏永禄

北京冬奥会于2月4日开幕，作为受邀观众，目前在北京大学担任外教的葡萄牙人苏永禄（Pedro Sobral）在现场观看了开幕式。在他看来，这场开幕式无比盛大，组织工作非常细致，他从开幕式中看到了年轻一代中国人对未来的期待。

北京冬奥会开幕式盛况空前，是国际奥委会和中国共同努力的成果。我有幸在现场观看了开幕式，在此，我与大家分享一些观看开幕式的个人感受。

在新冠疫情继续肆虐全球的背景下，中国能够举行规模如此宏大的国际赛事，确实是一大壮举。这背后是无数专业人士的辛勤努力和无私付出，以及中国人民在防疫工作中的积极响应与配合。事实上，中国已经有效控制住了新冠疫情的蔓延。中国的赛事组织能力也得到了国际奥委会主席托马斯·巴赫的肯定，他在开幕式上对赛事组织工作赞誉有加。

就我个人感受而言，北京冬奥会的组织工作非常细致周到。主办方安排了前往会场的交通工具，并提供了充足的饮食。到达国家体育场鸟巢后，主办方还提供了毛毯、手套和帽子，以抵御严寒。在前往观众席的路上，尽管北京的气温已达零下，但几十名年轻的冬奥志愿者依然戴着口罩热情地欢迎我们，并祝我们新春快乐，这一举动也在寒冬中温暖了我们的心。

开幕式结束后，志愿者们在刺骨的寒风中与我们一一告别，可以看出他们也为开幕式的顺利举办感到由衷的自豪与高兴。作为开幕式的重要组成部分，志愿者的友好与热情让我有了宾至如归的感觉。

开幕式的文艺表演动员了几乎所有年龄段的表演者，是一场融合运动、音乐和色彩的视觉盛宴，精彩的演出让人发自内心地鼓掌欢呼。作为一名普通观众，我根本无法想象在这盛大演出的背后需要花费多少时间与精力。开幕式总导演张艺谋利用先进的特效技术，独具匠心的二十四节气倒计时环节，以及无比绚烂的烟花表演点燃了冬奥的气氛。

整体而言，电影般的开幕式巧妙融合了中国令人叹为观止的自然风景、春节元素和竞技体育精神，完美地为这座“双奥之城”书写了冬奥历史新篇章。

这是一个颂扬力量、速度、毅力和奉献精神的夜晚，但我认为更重要的是对未来的美好期望，正如本届冬奥会口号说的那样，“一起向未来”。孩子们是本场的主角，从他们的眼神和笑容中，我们看到了对未来的期待。

从小男孩用小号吹响深情嘹亮的《我和我的祖国》，到大山里的孩子用希腊语合唱《奥林匹克圣歌》，再到最后伴着童声合唱《雪花》，年轻运动员接棒“点燃”奥运火炬，我们清晰地看到了年轻一代肩负着希望与使命，正开创更加繁荣与和平的未来。

我们现在“正持”火炬，但很快就会“交棒”给他们。

（作者为北京大学葡萄牙语外教、澳门大学中国文学专业博士生。编译：张荣）

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