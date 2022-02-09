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联合国报告呼吁国际社会团结应对人类日益加剧的不安全感

2022年02月09日13:31 | 来源：新华网
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　　新华社联合国2月8日电（记者王建刚）联合国开发计划署8日发布的一份报告显示，尽管全球发展取得了重大进展，但人们依然普遍感到不安全，报告呼吁国际社会加强团结，以缓解人类不断加剧的不安全感。

　　报告显示，人们的安全感降至历史低位，那些受益于较高健康水平、财富和教育成果的人们比10年前更加焦虑。报告呼吁国际社会重新审视“发展”定义，尤其要从加强国际社会团结入手，以缓解人类不断加剧的不安全感。

　　联合国开发计划署首席统计师张砚春表示，收入和机会的不平等、暴力冲突、高科技所造成的数字应用不平等、网络犯罪以及公共卫生安全等都是造成人们感到不安全的重要原因。“近年来，受新冠疫情影响，人们普遍感到不安全。我们的报告通过模型研究发现，新冠疫情使全球平均寿命减少了一年半，这是一个相当惊人的数字。”

　　张砚春强调，目前人类面临的挑战、压力和威胁是多方面的，因此解决方案也必须是多方面的，但加强各国人民之间的团结对于消除不安全感至关重要。“没有全球大团结，就不可能有一个持续性的解决方案。”

　　联合国开发计划署在1994年的《人类发展报告》中首次提出了人类安全的定义，并将其宽泛定义在“免于恐惧和匮乏”的范畴。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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