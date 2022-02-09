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2021年美国贸易逆差创历史新高

2022年02月09日13:14 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿2月8日电（记者许缘 高攀）美国商务部8日公布的数据显示，主要受消费品进口额飙升影响，2021年12月美国商品和服务贸易逆差环比增加1.8%至807亿美元，推动全年贸易逆差增至8591亿美元，创历史新高。

　　数据显示，去年12月，美国商品和服务出口额环比增长1.5%至2281亿美元，进口额环比增长1.6%至3089亿美元。其中，商品出口额环比增加20亿美元至1583亿美元，服务出口额增至699亿美元。同时，由于手机、玩具等消费品进口额大幅攀升，当月商品进口额环比增加52亿美元至2597亿美元，服务进口额则减少4亿美元至492亿美元。

　　数据还显示，2021年美国商品和服务出口额较2020年增长18.5%至2.53万亿美元，进口额增长20.5%至3.39万亿美元。与2020年相比，2021年贸易逆差扩大27%。

　　分析人士认为，2021年美国贸易逆差持续扩大的主要原因，是美国政府在新冠疫情期间出台大规模财政支出措施，推动国民储蓄增加，刺激消费者购买更多商品，导致包括消费品在内的商品库存紧张、企业大举补充库存，进而推动进口额大幅攀升。

　　经济学家预计，由于美国国内消费增长尚未出现放缓迹象，美国贸易状况短期内很难恢复至正常水平。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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