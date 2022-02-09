新华社华盛顿2月8日电 中国驻美国大使馆与史密森学会美国艺术博物馆日前合作举办云端“中国新年家庭日”活动，中国驻美国大使秦刚出席并发表视频致辞，与400余个美国家庭共庆虎年春节。

秦刚在致辞中说：“北京冬奥会已盛大开幕，包括美国队在内的全球运动员在赛场角逐的同时，也在中国欢度新春佳节。此刻，我们云端相聚，与运动员们一起过大年。今天，我们将欣赏中美艺术家云端献艺，希望能够增加美国民众对中国文化的喜爱和了解。”

史密森学会美国艺术博物馆馆长斯蒂芬妮·施特比希感谢中国驻美大使馆对“中国新年家庭日”提供的支持。她表示，这是该博物馆第八次与中国大使馆共同举办春节庆祝活动，期待未来双方继续合作开展文化交流项目。

活动中播放了中美艺术家制作的京剧基本动作教学、虎年泥塑教学和窗花剪纸教学等视频，当地华人文化团体也进行了舞狮、抖空竹表演和书法展示，收到众多参与者的点赞和留言支持。此外，该博物馆官网还开设了“中国新年家庭专区”，发布当地青年插画家创作的虎年主题填色图样，给观众带来丰富的春节体验。

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