新华社华盛顿2月8日电（记者高攀 许缘）美国国会众议院8日投票通过一项短期政府拨款法案，以确保联邦政府有足够资金继续运转到3月11日。

众议院当天以272票赞成、162票反对的结果通过这一法案。该法案随后将送交参议院审议。参议院需要在本月18日之前通过该法案并递交美国总统拜登签署才能避免联邦政府关门。

由于民主、共和两党暂时无法就2022财年（2021年10月1日开始）联邦预算案达成一致，美国国会只能通过短期政府拨款法案来暂时维持联邦政府运转。美国国会曾于去年9月、12月两次通过临时拨款法案，以确保联邦政府有足够资金继续运转到今年2月18日。

美国独立研究机构联邦预算问责委员会主席马娅·麦吉尼亚斯当天发表声明说，本财年已过去三分之一，联邦政府仍然依靠临时拨款法案维持运转，显然美国常规预算流程已被打破。随着联邦政府债务创新高和美国通胀率升至40年来高位，国会议员们不应继续让政府增加预算赤字，而要考虑为政府支出设定合理上限，重塑财政纪律，让美国财政更加稳健。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)