新华社曼谷2月9日电 通讯：“想让中泰铁路带我去中国”——中泰铁路承载泰国人民发展期待

新华社记者王亚光 林昊 王媛媛

大城府位于泰国首都曼谷以北约80公里处，是泰国历史悠久的古都，也是泰国政府着力打造的交通枢纽之一。进入2月，当地天气变得炎热，不断传来的机器轰鸣声更添几分热度。这里，由中国建筑股份有限公司承建的中泰铁路项目部分土建工程正在建设，身材瘦高的项目副总工程师吉滴巴·连通则是项目工地上、板房里最常见的身影。

今年52岁的吉滴巴负责与项目监理及各环节进行技术沟通与对接。他说：“非常荣幸能在中泰铁路项目工作。中国给泰国带来先进轨道交通技术，铁路建成后会让泰国人民出行更便利，有望给泰国经济带来质的飞跃。”

中泰铁路采用中国标准设计建造，一期工程连接曼谷和泰国东北部门户呵叻，二期工程将延伸至与老挝首都万象仅一河之隔的泰国东北边贸重镇廊开，实现与中老铁路衔接，经老挝磨丁和中国磨憨可以抵达昆明。

作为中泰两国共建“一带一路”的重点项目及泰国首条标准轨高速铁路，中泰铁路建成后将为泰国经济社会发展和区域互联互通注入新的活力。

截至2020年，泰国境内铁路运营总里程不足5000公里，其中大部分为单线米轨，铁路运输系统设备陈旧，列车行驶速度慢、运载能力低、延误率高。接受记者采访的泰国民众均表示，希望中泰铁路建设早日完工，改变泰国铁路基础设施现状。此外，他们还希望通过与中国开展合作，加快提升泰国的铁路建设能力。

泰国交通部轨道交通厅副厅长披切·古那探拉接受新华社记者采访时说：“泰中友好历史悠久，我们非常高兴看到泰中铁路合作项目落到实处，希望中国先进的、具有国际标准的高铁技术能够帮助泰国发展轨道交通。”

吉滴巴曾到过上海、深圳，以及四川九寨沟，他很遗憾在中国时没机会乘坐高铁，一直希望体验中国高铁的速度。“中泰铁路建成通车后，我一定要体验一下，毕竟是亲身参与建设的项目。我要从家乡曼谷坐火车一路到昆明，欣赏沿途美景，还想带家人去北京登长城。”

对吉滴巴来说，中泰铁路是职业发展之路。而对24岁的白浩（泰文名：甘迪他·达瑙）来说，这条铁路改变了他的人生规划。“如果没有中泰铁路和中泰高铁人才培训项目，我本打算去曼谷学习修车，然后找一份汽车修理方面的工作。现在我想等中泰铁路建成通车后从事相关工作。”他在接受记者采访时说。

通过中泰高铁人才培训项目，白浩到中国武汉铁路职业技术学院接受为期8个月的培训，学会了说中文，从此爱上汉语和中国文化。

泰中“一带一路”合作研究中心副主任他拉功·武沙迪拉恭说：“泰国需要发展机会，中泰铁路建成后不仅会惠及泰国旅游业、服务业和其他行业，还将带动区域经济发展。中老铁路的开通让老挝进入了新时代，泰国如果不加快推进铁路建设会错失发展良机。”

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