人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

《犬之力》领跑第94届奥斯卡奖提名

2022年02月09日13:12 | 来源：新华网
小字号

　　新华社洛杉矶2月8日电（记者高山）美国电影艺术与科学学院8日宣布，流媒体巨头奈飞出品的影片《犬之力》以12项提名领跑第94届奥斯卡奖提名名单。

　　由新西兰女导演简·坎皮恩执导的《犬之力》获得最佳影片、最佳导演、最佳男主角、最佳男女配角等奖项提名。坎皮恩也成为奥斯卡历史上首位两度获得最佳导演提名的女性。

　　获最佳影片提名的还有《沙丘》《西区故事》《贝尔法斯特》《健听女孩》《不要抬头》《甘草披萨》《国王理查德》《玉面情魔》和日本电影《驾驶我的车》。此前，来自流媒体平台的影片还从未摘取过奥斯卡最佳影片奖项，但今年入围的10部影片中有一半来自流媒体平台。

　　在《犬之力》中有精彩表现的本尼迪克特·康伯巴奇将争夺最佳男主角奖。该片的另外两位男星杰西·普莱蒙和科迪·斯密特-麦菲则同时获得最佳男配角提名。克尔斯滕·邓斯特获得最佳女配角提名。

　　奥利维娅·科尔曼（《暗处的女儿》）、杰西卡·查斯坦（《塔米·菲的眼睛》）、佩内洛普·克鲁兹（《平行母亲》）、克里斯滕·斯图尔特（《斯宾塞》）以及妮可·基德曼（《里卡多一家》）获得最佳女主角提名。

　　丹麦影片《逃亡》、日本影片《驾驶我的车》、意大利影片《上帝之手》、不丹影片《教室里的一头牦牛》和挪威影片《世界上最糟糕的人》将争夺最佳国际影片奖。《逃亡》同时还获得最佳动画长片和最佳纪录长片提名，是奥斯卡史上第一部同时获得最佳国际影片、最佳动画长片和最佳纪录长片提名的电影。

　　第94届奥斯卡颁奖典礼定于3月27日在洛杉矶杜比剧院举行。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部