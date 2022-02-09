新华社洛杉矶2月8日电（记者高山）美国电影艺术与科学学院8日宣布，流媒体巨头奈飞出品的影片《犬之力》以12项提名领跑第94届奥斯卡奖提名名单。

由新西兰女导演简·坎皮恩执导的《犬之力》获得最佳影片、最佳导演、最佳男主角、最佳男女配角等奖项提名。坎皮恩也成为奥斯卡历史上首位两度获得最佳导演提名的女性。

获最佳影片提名的还有《沙丘》《西区故事》《贝尔法斯特》《健听女孩》《不要抬头》《甘草披萨》《国王理查德》《玉面情魔》和日本电影《驾驶我的车》。此前，来自流媒体平台的影片还从未摘取过奥斯卡最佳影片奖项，但今年入围的10部影片中有一半来自流媒体平台。

在《犬之力》中有精彩表现的本尼迪克特·康伯巴奇将争夺最佳男主角奖。该片的另外两位男星杰西·普莱蒙和科迪·斯密特-麦菲则同时获得最佳男配角提名。克尔斯滕·邓斯特获得最佳女配角提名。

奥利维娅·科尔曼（《暗处的女儿》）、杰西卡·查斯坦（《塔米·菲的眼睛》）、佩内洛普·克鲁兹（《平行母亲》）、克里斯滕·斯图尔特（《斯宾塞》）以及妮可·基德曼（《里卡多一家》）获得最佳女主角提名。

丹麦影片《逃亡》、日本影片《驾驶我的车》、意大利影片《上帝之手》、不丹影片《教室里的一头牦牛》和挪威影片《世界上最糟糕的人》将争夺最佳国际影片奖。《逃亡》同时还获得最佳动画长片和最佳纪录长片提名，是奥斯卡史上第一部同时获得最佳国际影片、最佳动画长片和最佳纪录长片提名的电影。

第94届奥斯卡颁奖典礼定于3月27日在洛杉矶杜比剧院举行。

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