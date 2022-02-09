新华社北京2月8日电 美国东部时间7日，白宫举行联合新闻发布会。面对记者反复提问，德国总理奥拉夫·朔尔茨始终没有明确承诺，一旦俄罗斯“入侵”乌克兰，就会如美方所言终止“北溪-2”天然气管道项目。

朔尔茨当天到访白宫，会晤美国总统约瑟夫·拜登。后者在发布会上针对这条美方一直视为眼中钉肉中刺的管道发出威胁：“如果俄罗斯侵略——那意味着坦克或部队越过乌克兰国界……‘北溪-2’就会不复存在。”

“我向大家承诺，”拜登说，“我们会让它终结。”

这是1月19日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。（新华社发，沈霆摄）

然而，朔尔茨的态度依旧模糊。发布会上，他回避提及“北溪-2”项目名称，也没有直接承诺会支持终结这一项目。当天其他行程中，朔尔茨同样没有松口。

一名美国记者在发布会上问朔尔茨，他承诺与美方采取相同措施惩罚俄罗斯，是否意味着“终止”“北溪-2”。朔尔茨眼珠微微一转，说道：“如我所说，我们行动一致。我们绝对团结，不会采取不同措施。我们会步伐一致。那些措施会对俄罗斯非常、非常严厉，他们（俄方）应该意识到这一点。”

1月12日，德国总理朔尔茨在位于柏林的德国联邦议会接受问询。（新华社记者单宇琦摄）

这是朔尔茨去年12月就职以来首次访问美国。近段时间，乌克兰、美国国会议员及媒体批评他对于“保卫乌克兰”不够积极。德国不愿意像美国及其他北大西洋公约组织盟国那样向乌克兰提供致命性武器援助，同样在北约内部招致怨声。

不过，拜登和朔尔茨都利用这次发布会强调美德之间没有分歧。

拜登说：“德国完全可靠——完全、彻底、十分可靠。我对德国一点怀疑都没有。”按照美国有线电视新闻网的说法，在拜登看来，德方无需通过更明确的承诺终止“北溪-2”来“赢回信任”。朔尔茨则用英语说：“我告诉我们的美国朋友，我们会团结。我们会一起行动，采取一切必要措施……”

1月12日，德国总理朔尔茨在位于柏林的德国联邦议会接受问询。（新华社记者单宇琦摄）

两人同时强调，更倾向于经由外交途径化解围绕俄乌边境局势的危机。

美国威胁把“北溪-2”列为制裁对象，并且早在几年前就千方百计阻挠这条管道的建设。美方称这是俄方“地缘战略”项目，令欧洲过于依赖俄方能源供应，威胁欧洲能源安全，且俄方可能停止经由乌克兰向欧洲供气，致使乌方能源供应受到影响并损失“过境费”收入。俄方指认美方阻挠“北溪-2”意在挤占俄罗斯在能源市场的份额，企图向欧洲高价兜售更多美国液化天然气。

2011年11月7日，位于德国北部城市卢布明的“北溪”天然气管道终端。（新华社发，北溪公司供图）

朔尔茨7日接受美国有线电视新闻网采访时说，德国已准备好对俄罗斯施加制裁，即便这样的制裁会造成自身损失。据路透社报道，“北溪-2”建成前，德国使用的天然气将近一半由俄罗斯供应。

拜登和朔尔茨还讨论了一旦俄方切断对欧洲天然气供应的应急方案。拜登强调，美国和其他国家能够填补“相当大部分”缺口。据俄罗斯卫星通讯社报道，拜登政府近期鼓励一些主要能源企业增产。美联社援引一些能源专家的话报道，要取代俄罗斯产天然气有难度，并不能一蹴而就。（胡若愚）

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