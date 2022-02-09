新华社北京2月8日电 俄罗斯总统弗拉基米尔·普京7日与到访的法国总统埃马纽埃尔·马克龙就乌克兰问题举行会谈，强调美国和北大西洋公约组织无视俄方多年来明确提出的核心安全关切，但俄方仍将尽力寻求各方都能接受的折中方案。

普京在莫斯科与马克龙会谈超过5小时，讨论欧洲安全局势和双边关系等议题。两位领导人在会谈后共同会见记者。

普京重申，俄乌边境紧张局势并非由俄方挑起。“我们没有向北约边界扩张，而是北约在逼近我们。说俄罗斯咄咄逼人，这不合逻辑。”

2019年12月9日，在法国巴黎，法国总统马克龙（右）迎接前来参加峰会的俄罗斯总统普京。（新华社发，杰克·陈摄）

普京说，一方不能以破坏另一方安全的方式加强自身安全，北约在2019年制定的新军事战略中明确把俄罗斯列为主要安全威胁和对手，却自称“纯防御性”组织，然而，“许多国家的民众已经以亲身经历验证了这种说法的真实度”，比如伊拉克、利比亚和阿富汗。

北约停止东扩、停止在俄罗斯周边部署攻击性武器等，是俄方向美国和北约提出的核心安全诉求之一。俄方向美方和北约正式提出一系列安全保障建议，“没有一项不现实”，对方的书面回复却对俄方的核心诉求置若罔闻。“彷佛我们根本没有提出那些问题，对方直接绕了过去。我们所见（回复）都是政治上的陈词滥调。”普京说。

2021年12月23日，俄罗斯总统普京在莫斯科召开年度记者会。（新华社发，叶甫盖尼·西尼岑摄）

马克龙在记者会上透露，他就俄方和西方两方面的关切，向普京提出多项具体建议，普京向他确认俄方愿意讨论。“没有俄罗斯的安全，就没有欧洲的安全。”马克龙说。

普京认为马克龙的部分提议“有可能成为下一步联合行动的基础”。他说：“我们会竭尽全力，找到一个满足各方诉求的折中方案。”

马克龙预定8日访问乌克兰，与乌方领导人会谈后将再次与普京通电话。访俄前，马克龙与普京在数天内3次就乌克兰等问题通电话。

2021年11月11日，在法国巴黎，法国总统马克龙抵达巴黎和平论坛会场。（新华社记者高静摄）

马克龙说，“今后几天将是决定性的，需要我们共同密集磋商”，“虽然不容易，但我相信会有成果”。

普京推测，马克龙与乌方的磋商“不会一帆风顺”，因为涉及“一系列复杂问题”，但俄方会听取乌方的想法，“了解乌克兰领导人认为什么可以接受、什么不可接受”。

普京在记者会上警告：“我想再次强调……如果乌克兰加入北约并试图武力夺回克里米亚，欧洲国家将自动被卷入一场与俄罗斯的军事冲突。到时不会有赢家。”（惠晓霜）

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