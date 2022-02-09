法国总统埃马纽埃尔·马克龙8日抵达乌克兰首都基辅，会见乌总统弗拉基米尔·泽连斯基，他前一天刚刚访问俄罗斯首都莫斯科，与俄总统弗拉基米尔·普京就乌克兰问题会谈5个多小时。

德国总理奥拉夫·朔尔茨7日到访美国，会晤美国总统约瑟夫·拜登。他定于14至15日分别访问基辅和莫斯科。

谈及与普京会谈的成果，马克龙告诉媒体记者，双方会谈令他确信局势“没有降级，也没有升级”，他此次访问的“目标是防止升级，打开新的视角……这一目标已经实现”。

马克龙说，“今后几天将是决定性的，需要我们共同密集磋商”，“虽然不容易，但我相信会有成果”。

据美联社报道，结束基辅之行后，马克龙将前往德国首都柏林，在那里与朔尔茨和到访的波兰总统安杰伊·杜达会面。

普京在记者会上说，马克龙的一些提议可以作为化解乌克兰东部冲突的协议基础。他没有对此展开详述。普京还表示，他和马克龙约定在马克龙结束基辅之行后通电话。

俄罗斯国防部8日说，6艘大型登陆舰正从地中海前往黑海，它们将在那里进行演练。

美国东部时间7日，在白宫举行的美德领导人联合新闻发布会上，拜登放话说，一旦俄罗斯“入侵”乌克兰，美方将让“北溪-2”天然气管道项目“终结”。

不过，朔尔茨的态度模糊。他回避提及“北溪-2”项目名称，也没有直接承诺会支持停止这一项目。当天其他行程中，朔尔茨同样没有松口。

英国首相鲍里斯·约翰逊8日在《泰晤士报》上撰文，敦促北大西洋公约组织盟友尽快敲定严厉经济制裁计划的最终方案，这些制裁措施将在俄军越过乌克兰国界后立即生效。

约翰逊说，英方准备好派兵增援部署在拉脱维亚、爱沙尼亚的北约军队，他将于8日晚些时候在英国首都伦敦会见来访的立陶宛总理。约翰逊同时表示，他依旧认为“有原则和坚定的外交”能够化解危机。

乌克兰外交部长德米特罗·库列巴8日说，对马克龙从莫斯科带来的“信号抱以期待”。他告诉媒体记者：“我们愿意对话，我们怀着建设性的心态，我们正在寻找外交途径的解决方案，但也不会越过我们设立的红线。”

俄乌关系近期加速恶化，双方在两国边境地区部署大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约表示俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

美国官员近来不断以私下吹风或公开讲话方式渲染俄“入侵”乌克兰迫在眉睫。俄罗斯指控美方添油加醋，意在激化俄乌边境局势。乌克兰方面则继续安抚民众，以避免恐慌情绪冲击国内经济。（郭倩 新华社专特稿）

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