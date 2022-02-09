新华社华盛顿2月8日电（记者谭晶晶）据美国儿科学会和儿童医院协会7日发布的最新报告，自新冠疫情暴发以来，美国已有超过1200万名儿童确诊感染新冠病毒。

报告称，今年以来，变异新冠病毒奥密克戎毒株在美加速传播，导致美国儿童新冠确诊病例数激增。自1月初以来，美国新增儿童新冠确诊病例近420万例。过去两周全美新增儿童感染病例超过140万例。

报告显示，截至2月3日的一周，美国新增儿童新冠确诊病例近63.2万例，虽然单周新增儿童病例数与截至1月20日的一周增加约115万例的峰值水平相比有所下降，但仍然“极高”，是2021年德尔塔毒株导致的单周儿童确诊病例数峰值的2倍以上。

报告还显示，美国单周新增儿童新冠确诊病例已连续26周超过10万例。自2021年9月第一周以来，美国儿童新冠确诊病例累计增加近700万例。

美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，大部分州将儿童年龄定为0岁至19岁。美国儿科学会表示，目前迫切需要收集更多各年龄段的疫情数据，以评估变异新冠病毒导致疾病的严重程度及对儿童健康的长期潜在影响。不仅需要了解疫情对儿童健康的直接影响，还要研究和应对疫情对儿童和年轻人身心健康、社会活动造成的长期影响。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)