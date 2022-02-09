新华社基辅2月9日电（记者李东旭）据乌克兰总统网站消息，乌总统泽连斯基8日在乌首都基辅会见法国总统马克龙，双方就加强双边合作和“诺曼底模式”会谈前景等问题进行讨论。

泽连斯基在会谈后的记者会上表示，他与马克龙重点讨论了乌和平进程有关议题，并感谢法国在推动“诺曼底模式”会谈中发挥的积极作用。

泽连斯基说，根据2019年“诺曼底模式”巴黎峰会达成的有关协议，乌方期待能够在近期举行下一次峰会，希望在巴黎和柏林举行的“诺曼底模式”会谈能够推动峰会早日到来。

马克龙强调，明斯克协议是缓和局势和通向持久和平的重要途径，在与泽连斯基的会谈中，乌方确认愿意执行该协议。他还说，在日前与俄罗斯总统普京会谈中，俄方也确认愿意继续执行该协议。

据媒体报道，马克龙在会晤后的记者会上表示，双方会谈取得了进展，他对乌克兰危机的缓和持乐观态度。马克龙说，接下来的几天将是决定性的，各方将进行激烈讨论。他还透露说，已向普京提供了“具体的安全保证”。

马克龙8日抵达基辅，他前一天刚刚访问莫斯科，与普京就乌克兰问题举行会谈。

“诺曼底模式”来源于2014年6月在法国举行的诺曼底登陆70周年国际纪念仪式，当时俄罗斯、德国、法国、乌克兰四国领导人在活动期间就乌克兰局势进行了一系列磋商。今年1月26日，“诺曼底模式”四方会谈在巴黎举行，四方代表就缓和乌克兰危机等问题展开磋商。法国总统府在会谈后发表声明说，四方表示将加强乌克兰问题三方联络小组的工作以加快落实明斯克协议。此外，四方同意两周后在柏林再次举行会谈。

近期，乌俄关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和武器装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

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