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“庆祝中法建交58周年——2022年的重大挑战”研讨会在巴黎举行

2022年02月09日10:08 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎2月8日电　“庆祝中法建交58周年——2022年的重大挑战”研讨会7日在法国巴黎大区工商会举行。中国驻法国大使卢沙野、法国前总理拉法兰及中法企业界代表200余人现场或远程在线参会。

　　卢沙野发表主旨演讲说，中国经济2021年圆满实现较高增长、较低通胀、较多就业的预期目标，其韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变。中法、中欧之间优势互补，有广泛的共同利益和巨大的合作需求，共识远多于分歧，合作远大于竞争。中国愿为包括法欧企业在内的外资企业构建市场化、法治化、国际化的营商环境，也希望欧盟同中方相向而行，一道维护经济全球化和自由、开放的贸易投资环境。

　　拉法兰表示，法国和欧洲应充分尊重中国的历史文化、古老文明和社会制度。在疫情形势下，法中、欧中应进一步加强在气候变化、第三方市场等领域合作，重振多边主义。

　　与会嘉宾就中国经济形势、中法中欧经贸合作、世界疫情形势、气候变化等议题进行了深入交流与探讨，并回答了与会企业界人士的提问。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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