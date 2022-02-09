人民网约翰内斯堡2月8日电 （记者邹松）近日，中非共和国国民议会妇女论坛主席潘帕丽接受中非最大私营电台——卢卡电台采访，介绍2020年同中国使馆合作在女性议员选区开展妇女制皂培训成果。潘帕丽表示，在中国使馆帮助下，中非妇女通过学习制作手工肥皂，提高了自立能力，希望培训活动能在2022年继续开展。

当地妇女代表正在学习如何制皂。中国驻中非大使馆供图

2020年9月，中国驻中非大使馆积极支持中非国民议会妇女论坛的女议员们开展当地妇女制皂培训活动。在瓦姆省马昆达地区，21名妇女代表参加了培训。经过4天的学习，妇女代表们了解了制皂原理，掌握了制皂方法。培训结束后，她们将向更多当地民众传授制皂方法。

该培训活动在中非引发了广泛关注，当地政府官员和周边民众纷纷前来参与，卢卡电台对活动全程报道。时任中非共和国国民议会妇女论坛主席埃帕耶议员在活动后表示，这不仅是一场帮助中非妇女提高自立能力的活动，更极大帮助了中非平民抗击新冠肺炎疫情。

(责编：崔译戈、常红)